En una nueva edición de Prohibido contar ovejas en esRadio repasamos las mejores canciones de la saga James Bond. En compañía de Juanma González, el programa conducido por Felipe Couselo y Alma Espinosa repasó algunas de las canciones más míticas del agente 007, poniendo énfasis en algunas hasta cierto punto inesperadas.

Porque, en efecto, todos conocemos Goldfinger y el temazo de Shirley Bassey, o desde luego el mítico tema de Monty Norman dedicado al agente de marras, pero quizá no estemos dispensando la atención necesaria a otros títulos como "For your eyes only" de Solo para sus ojos (1981) de Sheena Easton, con unos sensuales títulos de créditos típicos de la época de Roger Moore, representando la variante más romántica de las canciones Bond.

¿Y qué tal los temas rockeros de Panorama para matar, de Duran Durán (1985), y Casino Royale, de Chris Cornell (2006)? Si quieres escucharlos en su totalidad, deberías pinchar en el audio que te dejamos asociado en este mismo texto. Lo que sí está claro es que las orquestaciones y el ritmo de cada una son lo bastante distintas como para distinguir modas y épocas, y demostrar que el agente 007 ha sobrevivido a todas ellas.

Se tratan todos ellos de temas que abarcan la temática romántica y a la vez aventurera del espía creado por Ian Fleming, como lo demuestra otro título inesperado a la hora de analizar las canciones de la saga: nos referimos a Licence to Kill de Gladys Knight (1989).

En todas ellas te dejamos escuchar las canciones y de paso rememorar las películas con los comentarios del equipo de Prohibido contar ovejas. Seguramente tú habrías añadido otras canciones distintas, pero estas son las que te ofrecemos (¡y desde luego nos parecen suficientes para que te entren ganas de repasarlas todas!).