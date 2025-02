El Ministerio de Sanidad ha generado una nueva polémica tras publicar en redes sociales un artículo de opinión escrito por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en el diario progresista InfoLibre como si este fuera un estudio y no como la opinión de una persona particular, que, además, no aportaba ningún tipo de dato objetivo. En este, se indicaba que la menor esperanza de vida de los hombres, así como su mayor tasa de suicidios y consumo de drogas, no se debe a factores genéticos, sino a una masculinidad que "empuja a asumir riesgos y ridiculiza la vulnerabilidad".

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un fenómeno influido por múltiples factores, entre ellos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. En España, los hombres mayores de 85 años presentan las tasas más altas de suicidio, seguidos por aquellos entre 40 y 64 años. Estos datos apuntan a la necesidad de considerar factores como la soledad, las enfermedades crónicas o la falta de apoyo social, más allá de cuestiones relacionadas con los supuestos "roles de género" que defiende el Ministerio liderado por Mónica García.

La declaración del Ministerio ha sido criticada, ya que consideran que politiza la salud pública y trivializa un problema tan grave como el suicidio. Organizaciones como la Sociedad Española de Neurología (SEN) destacan la importancia de enfoques más amplios, que incluyan la detección temprana de la depresión, el acceso a servicios de salud mental adecuados y la reducción de factores de riesgo como el desempleo o el acceso a métodos letales.

Así, los expertos coinciden en que es fundamental abordar este problema desde una perspectiva integral y basada en la evidencia científica, evitando reduccionismos que puedan dificultar la implementación de políticas efectivas en la prevención del suicidio y la mejora de la salud mental.