Donald Trump ha entrado, como era de esperar por otra parte, como un elefante en la cacharrería de Washington D.C. Para bien y para mal, para sus seguidores y detractores, el presidente norteamericano parece determinado a dar titulares. Y sí, a primera vista parecen titulares más políticos, de esos que no deberían afectar demasiado al pequeño inversor. Pero no podemos engañarnos, hay medidas que afectan a la marcha de la economía o las empresas (sin ir más lejos, el anuncio de ida y vuelta de posibles aranceles con México o Canadá); y, como primera derivada, eso tiene también su impacto en la cotización de las grandes compañías norteamericanas y de otros países.

Este lunes pudimos comprobarlo una vez más. El anuncio de una inminente guerra comercial generó cierto nerviosismo en los mercados. Luego nos enteramos de que, probablemente, la sangre de los grandes aranceles no va a llegar al río. En medio de todo este follón, el pequeño inversor no sabe a qué atenerse. ¿Entrar o no entrar? ¿Esperar a que se calme la situación? Y si ya estoy dentro, ¿qué hago? ¿Vendo todo o aguanto aunque las cosas se compliquen?

Para ayudarnos a responder a estas preguntas, esta semana nos acompaña Antón Díez Tubet, responsable en España de Trade Republic, que comienza recordándonos que: "La economía real, débil o fuerte, no tiene por qué impactar en la Bolsa". Suena sorprendente, pero es algo que ocurre continuamente: desde una compañía que cotiza en un país en problemas pero que tiene su negocio en el extranjero; o una empresa que ya ha sufrido un castigo en el pasado porque los inversores anticipaban la recesión y que ahora sólo cotiza por sus perspectivas a futuro, que quizás sean positivas.

En esta línea de inversión paciente, constante y sin mirar mucho a los mercados, en Trade Republic han apostado por los ETF: gestión pasiva sencilla, barata y cómoda. Así lo defienden: "Hay muchos inversores que se mantienen constantes en su estilo de inversión, pero también se ven cambios de tendencia que siguen a los titulares. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial. En este sentido, la oferta de ETF es muy amplia: por ejemplo, el año pasado se popularizaron los de oro".

¿Y para aquellos que piensen que hay ciertos desequilibrios en los principales mercados, sobre todo en el S&P500 y en sus grandes empresas? Pues para estos también existen alternativas, para apostar por el mercado, reduciendo el peso de esas pocas compañías que parecen algo sobrevaloradas: "Si hablamos del S&P 500, con mucho peso de las grandes: cada vez estamos viendo más productos como un ETF del S&P 500 equiponderados. También ETF que replican la evolución de empresas de pequeña capitalización. O los ETF de vencimiento definidos, que invierten en una cartera de bonos pero no los renuevan cuando llega la fecha de vencimiento: esto nos da una rentabilidad esperada parecida a la de un bono. A nivel energía, puedes hacer casi de todo: ETF enfocado en petroleras o en energía limpia..."

Incluso, Díez Tubet nos explica que algo parecido a los ETF se puede hacer en el mercado inmobiliario: "Una de las bondades de la inversión en ETF (flexibilidad, puedes comprar y vender cuando quieras, y sabes siempre el precio que te van a pagar), lo tienes también con los REITs (fondos inmobiliarios), que se pueden comprar y vender de la misma manera. De esta manera, además, diversificas mucho más que si comprases directamente una vivienda, una situación en la que tienes todos los ahorros en una propiedad. Puedes esperar rentabilidades similares a las del sector inmobiliario en su conjunto. En la compra clásica, en el inmobiliario, es muy difícil medir la rentabilidad real que has conseguido".