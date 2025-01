Es la Mañana de Federico ha centrado su sección especial sobre la DANA de Valencia en dar voz a los familiares de algunos de los 232 fallecidos en la tragedia.

Detrás de esta cifra, hay historias como la de Juanjo, que todavía lidia con el recuerdo de encontrar el cuerpo de su madre flotando en su casa. Ha relatado cómo, en vista de que venía otra riada, se vio obligado a pedirle a un vecino que custodiara el cadáver durante 48 horas en su casa hasta que vinieron a retirarlo: "Le dejé un muerto a mi vecino dos días. No tengo palabras".

Un testimonio duro, como el de Meri que, al tercer día de la riada, sabía donde estaba el cuerpo de su padre fallecido. Sin embargo, no pudieron recuperarlo hasta más de 10 días después gracias a unos voluntarios que a día de hoy, como los familiares de las víctimas, necesitan atención psicológica. Sin embargo, la que les ofrecen las autoridades dio inicio la semana pasada y consta, como han relatado los entrevistados, de una sesión grupal cada 15 días.

La sección de este jueves está centrada en Catarroja porque su circunstancia en esta DANA fue particular. Recordamos que allí no llovió. Así que hablar de Catarroja es hacerlo de la cronología de esta tragedia y preguntarse por qué cuando en las radios ya había alcaldes de zonas cercanas pidiendo ayuda en directo allí no se había dado ningún aviso.

Los entrevistados en esta sección aseguran que la tragedia no fue consecuencia de ningún cambio climático, ni de ninguna gota fría, si no de la gestión de las avisos y la situación de abandono en la que se encontraba el cauce del barranco del Poyo. Esto es importante para los familiares que ya han llevado al Congreso 80.000 firmas para la creación de una comisión de investigación.

En la sección también se aborda cómo en el primer pleno tras la DANA en el Ayto. de Catarroja, al que se había invitado a los familiares para escucharles, se aprobó un complemento de productividad de 3.000 euros para los trabajadores del consistorio justo antes del punto del orden del día que abordaba la reconstrucción tras la DANA.

Estos son algunos de los aspectos que Federico Jiménez Losantos comenta en este espacio semanal en el que cada lunes y jueves, se desgranan con historias reales y datos cada uno de los aspectos concretos de las consecuencias de esta tragedia.