¿Qué quieren los accionistas? Pues depende. De quién hablamos: ¿del pequeño ahorrador, que tiene unas pocas acciones en una compañía? ¿O del que tiene una participación de control? ¿O del ejecutivo que tiene un paquete de remuneración asociado a algún tipo de métrica de corto plazo sobre el valor de los títulos?

Como vemos, los intereses y los incentivos de unos y otros pueden ser muy diferentes. Para el pequeño accionista, lo prioritario es que el valor de la acción se incremente. Y si es un inversor a largo plazo, lo que quiere es un negocio sólido y que exprima al máximo sus ventajas sin poner en riesgo su continuidad. Para el ejecutivo, puede que el incentivo esté en el crecimiento a corto plazo, aunque sea tomando riesgos. Para una familia que tiene una gran participación puede haber muchas opciones: intereses alineados con el minoritario (mirada a largo plazo, negocio sólido...), pero también hay ocasiones en las que se puede usar la cotizada para alimentar a la sociedad patrimonial personal-familiar a costa de la primera.

Para hablar esta cuestión, polémica, pero muy interesante, esta semana nos acompaña, en Tu Dinero Nunca Duerme, Juan Gómez Bada, CEO y director de Inversiones de Avantage Capital. Y comienza fuerte, con el caso más polémico que ha conocido la Bolsa española en la última década: "Grifols es un caso conocido: estuvimos invertidos cinco años y llegó a ser una de las primeras posiciones entre 2015 y 2019. Lo que veíamos es que la familia propietaria tenía hasta un 15% del capital y estaban gestionando bien la compañía. ¿Qué ocurrió en 2019? En octubre de ese año vimos que le habían dado un crédito enorme a una de las sociedades que controla la familia y a través de la que invierten en la cotizada. Era para comprar una compañía de plasma cuyo cliente era Grifols. Y tirando de ese hilo vimos que habían comprado en la propia Grifols otras dos compañías de plasma. Ahí había un conflicto de interés brutal: dirigen la sociedad cotizada y se convierten en proveedores de esa cotizada que dirigen. ¿A qué precios se han hecho esas ventas? Nadie puede decir que no sean de mercado, pero mi obligación es dudar. ¿Cuánto vale un jersey o una corbata? Se pueden justificar muchos precios. Y lo mismo con el plasma. El margen de beneficios a veces es sólo el 5-10% de las ventas. Eso te lo puedes cargar según el precio al que vendas el plasma. Por eso, vendimos en tres días: fue inmediato, porque ya no podíamos confiar".

Y, más en general, ¿cómo saber si estas situaciones, peligrosas, están sucediendo en una empresa en la que somos accionistas?: "En alguna otra compañía, he visto situaciones de alquileres grandes, que suponían el 15-20% del Ebitda [situaciones en las que esos alquileres tenían relación con empresas del propietario principal de la cotizada].... Y en ocasiones, me lo como: por ejemplo, si en Inditex los alquileres los tiene Pontegadea, porque es una cantidad menor sobre la cifra de negocio. Pero hay algo que tu ves y piensas: ‘Por ahí no paso’. Es preferible invertir en un modelo de negocio un poco peor, pero con los intereses alineados".