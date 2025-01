¿Es verdad que los inmigrantes son necesarios para sostener el Estado del Bienestar? Las cifras más polémicas

"Ésta es la cuestión que tenemos que plantearnos, si queremos ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre". Con estas palabras, Pedro Sánchez defendía hace unas semanas la necesidad de cambiar la mirada sobre la inmigración. El presidente del Gobierno quiere que éste sea uno de los mensajes clave de la legislatura: los recién llegados no sólo son personas que salen de sus países de origen en busca de una oportunidad y merecen por eso nuestra comprensión y apoyo. La idea va un paso más allá: lo que nos dicen es que son imprescindibles para nuestra propia supervivencia (la de los ciudadanos de los países ricos). En un contexto de baja natalidad y envejecimiento, la inmigración es necesaria desde un punto de vista financiero. Lo que quería decir es que sin todos esos inmigrantes jóvenes, que trabajan en nuestras fábricas, hoteles o explotaciones ganaderas, y que pagan impuestos por los ingresos que reciben, el Estado del Bienestar español sería insostenible.

El problema es que estas palabras casi nunca van acompañada de cifras, algo que queremos corregir esta semana en nuestro episodio de Economía Para Quedarte Sin Amigos. Es paradójico que estemos ante uno de los grandes temas sociales de la Europa de este comienzo del siglo XXI (probablemente, el GRAN TEMA, así con mayúsculas) y haya tan poco concreto de lo que tirar a la hora de debatir. Por ejemplo, ¿es cierto que los inmigrantes son contribuyentes netos a las arcas del Estado? Así, a primera vista, es una afirmación complicada de sostener. Tenemos un modelo de Estado del Bienestar que se sustenta sobre un principio básico: quien más tiene, más aporta; y los bienes y servicios del Estado deben ir dirigidos, de forma prioritaria, a los que menos tienen. Es decir, el sistema gira en torno a una gran redistribución, de los que más tienen a los que menos. Si cada año entran en tu país varios cientos de miles de nuevos habitantes (en el caso de España, desde el fin del Covid, por encima del medio millón cada doce meses en términos netos) que se sitúan en los percentiles más bajos de renta y patrimonio, ¿es posible que estos nuevos ciudadanos sean aportantes netos positivos a las arcas del Estado? Se hace complicado imaginar cómo. O ese Estado del Bienestar está muy mal diseñado o es imposible que ocurra de esta manera.

Pues bien, hace unos días, se publicaba en Países Bajos un estudio que va dirigido exactamente a responder estas preguntas. Se titulaba "The Long-Term Fiscal Impact of Immigrants in the Netherlands, Differentiated by Motive, Source Region and Generation" ("El efecto fiscal a largo plazo de la inmigración en los Países Bajos, diferenciado por el motivo, la región de origen y la edad"). El objetivo es analizar cuánto aportan (en la diferencia entre impuestos pagados y servicios recibidos) los que viven en este país de la UE. Para hacer los cálculos clasifican a esos habitantes según su origen (neerlandés o extranjero), continente de procedencia, estudios, empleo, edad...

Las conclusiones, como nos explicarán Nuria Richart y Domingo Soriano, están muy lejos de las que defienden normalmente nuestros políticos. En el largo plazo, la mayoría de los inmigrantes son receptores netos en términos fiscales (pagan menos a lo largo de su vida que el coste de los servicios públicos y transferencias de renta que reciben). Y aquellos que provienen de países pobres y que no tienen cualificación son los que peor lo hacen en términos fiscales. Nadie debería extrañarse de esto. En realidad, lo único extraño es que en España no tengamos informes a éste, para poder hacer un diagnóstico objetivo de la situación. Lo que sí tenemos son eslóganes.

