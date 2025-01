Jano García: "A la masa siempre le ha gustado el tirano"

¿Por qué tenemos la sensación de que nuestros líderes son cada vez más mediocres? ¿Y de que sus mensajes, de muy poco peso, sin embargo calan entre muchos ciudadanos? ¿Es porque la gente es estúpida? No, en su día a día. Pero lo que nos llama la atención es que personas muy sensatas en lo que les rodea y muy competentes en su trabajo... luego en política defienden las tesis no sólo más absurdas, sino la que más daño les hacen.

Para hablar de todo esto, un tema que sabemos que es polémico y políticamente incorrecto, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos nos visita Jano García, uno de los pensadores más rompedores de la última década en nuestro país. Hace unos días, publicaba su último libro, "El triunfo de la estupidez: Por qué la ignorancia es más peligrosa que la maldad".

Junto a Nuria Richart y Domingo Soriano, García se pregunta por cómo tomamos las decisiones colectivas en nuestras sociedades democráticas. Pocos se quedarán indiferentes ante una mirada realista del ser humano, sobre todo en su faceta política: ""El ser humano no anhela la libertad, a la masa siempre le ha gustado el tirano".

Aunque pueda parecer desesperanzado, en realidad es un discurso bien articulado y sensato, que señala al verdadero problema (el crecimiento del poder del Estado y la amenaza que eso supone para las libertades del ciudadano medio). Y que nos recuerda que no somos todopoderosos ni sabemos de todo. Por eso, el problema no es tanto si somos estúpidos o inteligentes, sino el ámbito en el que tomamos las decisiones y cómo afectan las mismas a los que nos rodean. Porque ése es el punto que siempre olvida la política: nos dicen que decidamos con nuestro voto (muy cuestionable si luego eso es real), sin explicarnos la segunda parte de la proposición... que lo que en teoría decidimos, no tiene impacto sólo en nuestras vidas.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo estadounidense Imagine Dragons. Y estos son los temas que han sonado en este episodio:

"Believer"

"Demons"

"Radioactive"

"Bones"