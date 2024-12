El YouTuber experto en cultura popular e historia Miguel de Lys acudió a Prohibido contar ovejas en los estudios de esRadio para conversar sobre la realidad de los vampiros (y en particular los vampiros en España) con motivo del estreno el 25 de diciembre de la película Nosferatu. ¿Qué hay de verdad en el mito del chupasangre? ¿Se representa alguna realidad palpable a través de la ficción? O, en otras palabras: ¿los vampiros existen o no existen?

De Lys, divulgador online licenciado en Derecho, Periodismo y Comunicación Audiovisual, aseguró en el programa de Felipe Couselo y Alma Espinosa que la película Nosferatu cumple también para "maniáticos de la historia" por el detallista de su director, Robert Eggers, que ajusta al máximo la precisión histórica pese a ser un relato fantástico.

"Por ejemplo en la manera de enterrar los cuerpos. Se han encontrado cuerpos en países del Este como Polonia, una mujer con una hoz en el cuello o gente pesos en las manos o barras de hierro clavadas en el pecho, para que no resucitasen, porque los vampiros salían de la tumba para chupar la sangre. En la película además muerden en el pecho, no en el cuello, porque tenían la creencia de que al chuparte la sangre te despertabas con pesar y no respirabas bien", explicó Miguel de Los en los estudios de esRadio.

El experto divulgador en redes sociales y comunicación desveló, en definitiva, que los enterramientos boca abajo o en vertical se debía precisamente a la creencia en los vampiros y otros resucitados de la tumba. "El vampiro se ha romantizado, pero en realidad es algo más sangriento. Sus orígenes se pueden remontar ya a la Antigua Grecia. Ya en La Odisea el protagonista invoca al adivino Tiresias derramando la sangre de un cordero que bebe Tiresias. O las Lamias, que por desamores de Zeus mata a sus hijos y se transforma en un bicho que va matándomelas bebés y niños alimentándose de su sangre. O la shtriga, un ser con forma de ave que salía de las necrópolis y bebía sangre". Esa palabra ha evolucionado hasta significar "bruja" en italiano.

Mitos y leyendas que no son monolíticos y que "según la región han ido variando. También hay mitos en España, en particular la guaxa o guajona de la mitología cántabra, asturiana o gallega. "Una mujer mayor con patas de pájaro, un solo colmillo, que se aparece por la noche a los niños para succionarles la sangre por la noche hasta que el pobre no puede salir adelante. A lo mejor una persona de un poblado de Galicia dice que cuidado con la guaxa, pero se está refiriendo a un vampiro.

El vampiro español también aparece de otras formas. Miguel de Lys citó el libro de Álvaro Martín titulado Secretos de Madrid, dedicado a crímenes y otras anécdotas, para recordar que "en el Madrid de los años 30 había gente que se iba al matadero a pagar a las personas que trabajaban allí para hacerse con sangre de los animales que mataban allí y beberla".