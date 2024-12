Cartelera variada la que llega este fin de semana a los cines españoles, con cierta carga nostálgica con "vueltas" como Forrest Gump o El Señor de los Anillos. En el audio podéis escuchar todas las críticas para saber qué encaja más con vuestros gustos y por qué merece la pena pagar una entrada.

El narco que quiso desaparecer convirtiéndose en mujer

Emilia Pérez es una de las películas del año: Premio conjunto a la mejor interpretación femenina en Cannes para su trío protagonista (Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez) y candidata de Francia a los Premios Oscar, donde muy posiblemente tenga nominaciones en categorías generales.

Emilia Pérez

Jacques Audiard nos presenta la historia de Manitas, un peligroso narcotraficante mexicano que encarga a la abogada Rita (Zoe Saldana) una oferta que no puede rechazar: ayudarle a retirarse de sus negocios y desaparecer para siempre convirtiéndose en mujer, Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón). En su nueva vida intentará no desconectarse de su mujer (Selena Gómez) y sus hijos pero con la nueva identidad.

La "vuelta" de Forrest Gump

No, no hay una secuela de la ya mítica película de 1994 sino que Robert Zemeckis ha vuelto a juntar al reparto principal (Tom Hanks y Robin Wright), al guionista (Eric Roth) y al compositor (Alan Silvestri) para rodar Here (Aquí) una película totalmente diferente con un solo plano y una sola habitación.

Here (Aquí)

El director usa técnicas innovadoras de montaje y también de rejuvenecimiento y envejecimiento. ¿Y el resultado? En la crítica pueden escuchar más detalles.

Comedias españolas

Si lo que le apetece este puente de la Constitución es ir al cine a pasarlo bien y salir con una sonrisa, el cine español apuesta por dos comedias diferentes pero efectivas. Por un lado Al otro barrio, con Quim Gutiérrez, un estafador de Hacienda que nos cae bien y nos hará reír.

Y por otro, ¿Quién es quién?, comedia familiar para todos los públicos sobre intercambio de cuerpos. En esta ocasión los afectados son un núcleo familiar (padres, tres hijos y una abuela) que pasarán a estar en el cuerpo de otro. Enredo y diversión para toda la familia. Reparto encabezado por Kira Miró, Salva Reina, Elena Irureta y secundarios de lujo como Aitor Luna, Carlos Areces, Gracia Olayo, Gonzalo de Castro o Carlos Iglesias.

El señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim

Comunistas, Tierra Media y cine navideño

La cartelera la completan historias como la de Camboya en 1978 sobre los crímenes de Pol Pot y los Jemeres Rojos; una película de animación como El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim que nos sitúa 250 años antes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo; un thriller como La Fianza en el que un hombre ha puesto precisamente como fianza a su mujer y su hijo; y cine navideño a cargo de SuperKlaus en donde Santa Claus se cree un famoso superhéroe de la Navidad.

Aquí pueden escuchar todas las recomendaciones y críticas.