Álvaro Guzmán de Lázaro hace balance en el programa de los nueve años que lleva en marcha Azvalor, tiempo en el que sus partícipes han multpilicado por dos veces y media su inversión (aquellos que llevan 9 años ininterrumpidamente con Azvalor).

"No hay una fórmula mágica: si has analizado bien, el valor siempre aflora. Cosa distinta es cuándo lo hace. Eso es un misterio". Preguntado por los dos últimos años, en los que los resultados no han logrado batir al índice, Álvaro señalaba: "Bueno, han sido peores si lo vemos con los dos anteriores cuando prácticamente duplicamos el valor. Pero hemos batido la inflación y a los bonos. Lo que hemos hecho es que el valor se ha embalsado. La rentabilidad puede aflorar de golpe. Lo importante es estar dentro".

Respecto al relato que ha dominado el discurso público y que ha generado ineficiencias a lo largo de nuestra reciente historia, como sucedió antes de la década de los 2000, Álvaro Guzmán de Lázaro lo describe como la "edad dorada para la inversión", ya que las ineficiencias que se crearon en el mercado les permitió invertir en las compañías que históricamente les han ofrecido los mejores resultados. Ahora el discurso público, aunque sigue queriendo mantener narrativas contralos combustibles fósiles o a favor de lo renovable y sostenible, "es muy difícil engañar a todo el mundo todo el rato. Noto que algo ha cambiado. Las narrativas han cambiado".

En cuanto a la cartera que tiene Azvalor, "tenemos bastante seguridad de que la cosecha será muy buena. Cuando tenemos convicción, preferimos esperar. Nosotros no invertimos con una pistola en la cabeza". Por eso, "tenemos muy poca liquidez, menos del 10%", y un potencial de revalorización de la cartera de "más del 80%".

Penaltis sin portero

En cuanto a su filosofía de inversión, decía "nosotros lo que queremos es tirar penaltis sin portero", por eso analizan todo lo necesario hasta encontrar las grandes ineficiencias del mercado y con la convicción suficiente. En cuanto al Value Investing "nunca ha cambiado, siempre ha sido comprar un duro por tres pesetas".

De entre las realidades que ocupan hoy en el panorma internacional, lo que más le preocupa a Álvaro Guzmán de Lázaro es "la deuda de los estados occidentales, ya que esto suele traducirse en más regulación y más impuestos".

El Método Azvalor

También comentaba Álvaro que llevan cuatro años desarrollando lo que han llamado el Método Azvalor, en el que lo que están haciendo es formando a un equipo de analistas que conozcan el modelo de análisis e inversión del propio Álvaro y de Fernando, de modo y manera que poco a poco van pudiendo delegar las decisiones de inversión en ese equipo y no hacerlo depender tanto de las decisiones del actual equipo gestor. "Hemos estado formándoles durante años. Les hemos enseñado a jugar los partidos y hayt que dejarles que chuten a puerta". Añadía Álvaro que "si mañana a Fernando o a Mi nos atropella un camión, la compañía podría seguir con el mismo sello. En tres años vamos a tener 4 o 5 gestores que van a llevar el peso de la cartera".

Milei y Argentina

También hubo tiempo de hablar de Argentina, donde han tenido buenos resultados con algunas compañías, en las que invirtieron antes incluso de que Milei fuera siquiera una posibilidad. El país estaba hundido y "todo el mundo decía que Argentina era ininvertible", y eso "es música para nuestros oídos, porque es ahí donde empezamos a mirar. Y es ahí donde al final encuentras perlas" y fue lo que encontraron. "Central Puerto pasó de 2 dólares a 14 y Loma negra de 5 a 11".