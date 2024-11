Con Ánimo de Lucro: Todos los "golpes de suerte" del hermano de Sánchez que le han valido la imputación

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha sido imputado por delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar este caso desde el punto de vista económico, profundizando en los agujeros patrimoniales del investigado.

Al respecto, Miguel Ángel Pérez ha desgranado todos los detalles de la presunta trama de corrupción que rodea al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Así, ha profundizado en las implicaciones de la partida presupuestaria extra de 123.000 euros que la Diputación de Badajoz habría implementado para contratar a David Sánchez. Asimismo, ha desvelado qué es cierto y qué no acerca de las informaciones sobre el incremento de patrimonio del hermano de Pedro Sánchez.

Del mismo modo, Raúl Vilas, director de Libertad Digital, ha hecho hincapié en que la contratación de David Sánchez no era necesaria. Además, ha explicado que el hermano del presidente del Gobierno quería vivir en Badajoz por asuntos personales y, en este contexto, trató de aprovecharse del poder de su hermano. No obstante, lo que más ha destacado es que el presidente del Gobierno no da explicaciones, limitándose a insultar, y que los medios afines aplican una doble vara de medir al respecto.

En el espacio de mercados, Edgar Fernández, asesor del fondo Tercio Capital, ha indicado que los problemas de inflación no han terminado y que, además, persisten aún importantes problemas estructurales en la economía europea. En este sentido, ha enfatizado el interés de los Estados en que haya inflación para bajar el valor real de sus deudas. Con todo, ha analizado la evolución del oro y ha explicado la relación de su cotización con la confianza de los inversores en la solvencia de los Estados.

Finalmente, en la sección de La gran apuesta liberal, Alan Riedmaier ha destacado la gran labor de Milei controlando las finanzas públicas, el potencial de las políticas del Ejecutivo argentino y los beneficios derivados de la seguridad jurídica y la desregulación implementada. Además, ha comentado algunas empresas interesantes para los inversores. Por su parte, Carmen Tomás ha avanzado el próximo programa de Economía Para Todos.