Cómo afectará a nuestras vidas la Inteligencia Artificial: ¿oportunidad o amenaza?

Los últimos avances tecnológicos provocan una mezcla de sorpresa, ilusión y miedo. Pero, qué sabemos realmente sobre las posibilidades de la Inteligencia Artificial.

En el lado derecho, una foto de un tipo leyendo un libro, disfrutando del día en la montaña o jugando con sus hijos, mientras un robot hace todo el trabajo pesado. En el izquierdo, una escena a lo matrix: con las máquinas dominando un mundo del que los seres humanos ya han desaparecido o en el que figuran sólo como decoración, esclavos de unos seres superiores que los controlan a su antojo.

Si pensamos en la IA nos vienen estas dos imágenes a la cabeza. La de un futuro soñado, en el que el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida son exponenciales; un mundo en el que muchas de las enfermedades que ahora son mortales se curan fácilmente, lo que permite disparar nuestra esperanza de vida y la calidad de la misma. Un futuro en el que controlamos a nuestras criaturas (las máquinas) para ponerlas a nuestro servicio.

Pero también imaginamos los riesgos, ese mañana del que numerosos expertos nos alertan y en el que los ordenadores toman conciencia de lo que son y de su poder... y nos arrinconan para siempre.

Es cierto que ahora mismo no estamos cerca de ninguno de esos dos escenarios. Pero la IA avanza tan rápido (está constantemente aprendiendo de sí misma, de lo que funciona y de lo que no) que no tenemos nada claro dónde terminará todo esto. Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , nos preguntamos cuál de los dos futuros es más probable. Y qué podemos hacer para acercarnos al que nos gusta y alejar los riesgos del que nos atemoriza. Para hablar sobre todo esto, nos acompañan dos expertos: Elen Irazabal, profesora de ética de IA en la UC3M; y Juan Manuel Sabugo, físico y fundador de Digita y L4H, dos empresas dedicadas a las telecomunicaciones y a la instalación en hogares, oficinas u hoteles de sistemas de control inteligentes.

Nuria Richart y Domingo Soriano comentarán con ellos los últimos avances en el gran tema de nuestros días. La promesa de algo que debería ser una nueva revolución tecnológica, con un potencial de cambio como probablemente no teníamos ante nosotros desde el descubrimiento de la electricidad. Y sí, también es verdad que ante cada desarrollo tecnológico (de los trenes a las primeras máquinas textiles fabriles) cada novedad ha sido recibida con miedo por los luditas de su época. ¿Somos nosotros como aquellos agricultores que miraban con recelo aquellas locomotoras que cruzaban sus campos en las primeras décadas del siglo XIX?

