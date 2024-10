El oro está de moda. Y no hablamos de las joyas o de los adornos arquitectónicos dorados (que a lo mejor también, pero no lo sabemos... no es lo nuestro). Nos referimos a los mercados financieros, en los que el metal precioso está siendo la estrella más fulgurante de este 2024: apenas hay ningún activo (quizás alguna acción relacionada con la inteligencia artificial y poco más) que haya tenido un rendimiento similar en los últimos meses.

Por todo ello, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme nos centramos en la inversión en el metal más deseado (y también vilipendiado) de la historia. Hablamos de esos precios disparados, de por qué se ha producido este cambio en el mercado o de lo que puede pasar en los próximos años. Para ilustrarnos, tenemos como invitado a uno de los grandes expertos españoles, con el que también responderemos a la pregunta que muchos se hacen: cómo puede el ahorrador-inversor medio acercase al oro. ¿Qué porcentaje de su cartera la interesa tener en este activo? ¿Cómo comprar oro? Porque de un ETF referenciado a las empresas del sector a tener un lingote en la caja fuerte de casa... entre las diferentes opciones hay un enorme trecho. Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, nos acompaña para responder a todas estas preguntas.

De esta manera, comenzamos por el inicio, preguntando qué tipo activo es el oro. Y Martínez se moja sin dudarlo: "La frase de ‘el oro no produce flujos de caja’ la pronunció Warren Buffett. ¿Y qué? No se trata de que genere rendimientos exógenos, como flujos de caja, sino de que genere todo tipo de rendimientos, también están los implícitos. Esto no significa que no tenga valor.. El oro es el único activo que a lo largo de la historia ha demostrado capacidad para mantener un nivel que cubra los tipos de interés reales positivos".

Eso sí, asumiendo que frente a activos como las acciones el oro tiene sus limitaciones, sobre todo si miramos a un horizonte a 10-15-20 años: "A largo plazo, el S&P 500 funde al oro. Pero eso no quiere decir que no debas tener oro junto a las acciones. Es compatible. Comprando oro estás protegiéndote de los vicios del ser humano. El oro se está revalorizando contra la moneda fiat, pero no sólo. También contra otros activos, como puede ser la vivienda".

¿Cuál es la tesis general de Martínez?: "Mientras estamos hablando, el oro está muy cerca de máximos históricos. La tesis del oro la podía dibujar un niño de cinco años. La correlación entre el oro y la oferta monetaria es muy alta. Esa nueva oferta monetaria no está respaldada por producción real. Y eso iba a erosionar el valor de la moneda. Además, las mineras de oro cada vez lo tienen más complicado para mantener la ratio flujo/stock. A esto le puedes añadir que los propios bancos centrales están comprando oro para protegerse de ellos mismos".

Renta fija

El otro gran activo de moda es la renta fija. Sobre bonos y obligaciones viene a hablarnos Tacho Arrimadas, director comercial de SantaLucía AM.

¿Cómo debe plantearse el inversor conservador su cartera de renta fija? ¿Es un activo que sólo sirve para los más miedosos? Así lo ve Arrimadas: "La renta fija no es sólo para el inversor conservador, sino también para el ahorrador de perfil de riesgo medio. ¿Qué estamos viviendo en 2023-24? Un período plácido: las perspectivas de bajada le vienen bien a la renta fija, porque hace que suban los precios. Tipos altos que bajaban y con perfiles de riesgo muy moderados. Muchos inversores vivían muy cómodos, con rentabilidades del 3-4% y niveles de riesgo muy bajos. Ahora ya han comenzado a bajar los tipos y quizás sí estamos abandonando ese mundo plácido, en el que con bajo riesgo y plazos muy cortos se conseguían buenas rentabilidades".

¿Y cómo se ve, desde el mercado, lo que están haciendo los bancos centrales?: "La política monetaria de los bancos centrales ha sido menos errática que las estimaciones del mercado. Con el dato de empleo de EEUU del verano, se ha producido un cambio de foco: la FED ha dicho ‘me dejo de fijar tanto en la inflación y me pongo a mirar más el crecimiento’. Los bancos centrales lo tienen claro a partir de ahora, lo que les preocupa es no llevar sus economía a una recesión".

Una pregunta que todos nos hacemos es cuándo explotará la burbuja de la deuda pública de los países ricos. Porque la mayoría han ido acumulando pasivos que en algún momento, pensamos, habrá que sanear. Arrimadas está de acuerdo en que eso es problemático, pero no le preocupa lo que pueda suponer en los próximos 12-24 meses: "El exceso de deuda es un problema, pero no lo vamos a ver en el próximo año. Es un problema que tenemos más a medio y largo plazo".

¿Y las duraciones? ¿Qué debe hacer en este punto el inversor en renta fija?: "Hace un año, la TIR de un fondo con activos de muy buena calidad y a uno o dos años, estaba pagando un 3-4%; pero ahora, está dando un 2-2,5%. Y no es porque el fondo lo esté haciendo mal. Conforme los tipos van cayendo, si quieres optar por las rentabilidades de antes, tienes dos opciones: o ir a duraciones más largas o asumir un pequeño riesgo emisor. Tenemos clientes que nos dicen ‘por qué el fondo ya no me paga lo que antes’. Y eso se consigue, en renta fija alargando plazo o asumiendo más riesgo".