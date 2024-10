¿Sigue siendo el momento de la renta fija? Cómo elegir la mejor opción dentro de este producto

El director comercial de Santalucía AM, Tacho Arrimadas, explicó en Tu Dinero Nunca Duerme las claves para saber elegir el mejor producto de renta fija en un entorno de bajada de tipos de interés. ¿Cómo debe plantearse el inversor conservador su cartera de renta fija? ¿Es un activo que sólo sirve para los más miedosos?

Así lo ve Arrimadas: "La renta fija no es sólo para el inversor conservador, sino también para el ahorrador de perfil de riesgo medio. ¿Qué estamos viviendo en 2023-24? Un período plácido: las perspectivas de bajada le vienen bien a la renta fija, porque hace que suban los precios. Tipos altos que bajaban y con perfiles de riesgo muy moderados. Muchos inversores vivían muy cómodos, con rentabilidades del 3-4% y niveles de riesgo muy bajos. Ahora ya han comenzado a bajar los tipos y quizás sí estamos abandonando ese mundo plácido, en el que con bajo riesgo y plazos muy cortos se conseguían buenas rentabilidades".

¿Y cómo se ve, desde el mercado, lo que están haciendo los bancos centrales?: "La política monetaria de los bancos centrales ha sido menos errática que las estimaciones del mercado. Con el dato de empleo de EEUU del verano, se ha producido un cambio de foco: la FED ha dicho ‘me dejo de fijar tanto en la inflación y me pongo a mirar más el crecimiento’. Los bancos centrales lo tienen claro a partir de ahora, lo que les preocupa es no llevar sus economía a una recesión".

Una pregunta que todos nos hacemos es cuándo explotará la burbuja de la deuda pública de los países ricos. Porque la mayoría han ido acumulando pasivos que en algún momento, pensamos, habrá que sanear. Arrimadas está de acuerdo en que eso es problemático, pero no le preocupa lo que pueda suponer en los próximos 12-24 meses: "El exceso de deuda es un problema, pero no lo vamos a ver en el próximo año. Es un problema que tenemos más a medio y largo plazo".

¿Y las duraciones? ¿Qué debe hacer en este punto el inversor en renta fija?: "Hace un año, la TIR de un fondo con activos de muy buena calidad y a uno o dos años, estaba pagando un 3-4%; pero ahora, está dando un 2-2,5%. Y no es porque el fondo lo esté haciendo mal. Conforme los tipos van cayendo, si quieres optar por las rentabilidades de antes, tienes dos opciones: o ir a duraciones más largas o asumir un pequeño riesgo emisor. Tenemos clientes que nos dicen ‘por qué el fondo ya no me paga lo que antes’. Y eso se consigue, en renta fija alargando plazo o asumiendo más riesgo".