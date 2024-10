El pasado sábado concluyó la temporada taurina en Madrid. Las Ventas dice adiós hasta marzo de 2025 a los festejos taurinos. Un cierre que, aunque quedan algunos festejos en España, es el último gran hito de la campaña 2024 en Europa. En los próximos meses el interés se traslada a las principales plazas de toros de América. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado al Corrida de la Hispanidad celebrada el 12 de octubre en la que los matadores de toros Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo lidiaron un encierro de Victorino Martín con la plaza llena.

"Ay, se acabó la temporada en Madrid", ha lamentado Jiménez Losantos ante Amorós que ha hecho la crónica de lo sucedido el 12 de octubre en Las Ventas. El cronista ha dicho que fue "la última corrida de la Feria de Otoño y de la temporada". "Por la mañana hubo un diluvio y pensamos: oye, a lo mejor se suspende la corrida, pues suspendieron la novillada que había por la mañana, con lo cual mantuvieron seco el piso y hubo por la tarde 22.250 espectadores a pesar del clima, que era a fuertecito y también del puente, que mucha gente estaba en sus cosas", ha contado.

Se lidiaron "toros de Victorino" y pasó "lo habitual": "Toros encastados, bravos, con pitones, con problemillas algunos, y buenos otros". "Un toro, el tercero, yo creo que mereció la vuelta al ruedo. La verdad es que no sé por qué no se la dieron, supongo que por puritanismo", ha dicho Andrés Amorós. El cronista ha destacado el toreo de "Miguel Ángel Perera en el tercero". El torero extremeño "dio unos naturales tan largos y tan lentos que era algo verdaderamente extraordinario de poderío y de mando". "Eso es un torero maduro, técnico y poderoso", ha dicho Amorós que cree que este torero "no tiene toda la repercusión popular que merece". "Como Luque, que no va de simpático por la vida", ha añadido Federico.

Para Amorós uno de los problemas de Perera es que "tiende a alargar las faenas" y otro "la espada, que muchas veces falla". "Esta vez mató bien y se llevó una oreja. Pero, al margen de la oreja, dio unos naturales de los buenos de la temporada, con madurez, con mucho poderío". "Emilio de Justo estuvo muy entregado toda la tarde, incluso arrebatado a ratos, pero demasiados fallos con la espada. Después de una buena faena hubo no sé cuántos pinchazos, prefiero no decirlos y ya está", ha apuntado el cronista, que ha destacado que fue "en conjunto, una corrida excelente".

Emilio de Justo cogido en Las Ventas

Hubo, según Amorós, "dos lunares muy claros". Uno que "la corrida duró dos horas y media" y otro "los fallos al matar porque hubo ocho avisos". Otro de los asuntos que ha dicho es que él escucha "con mucha simpatía un viva España, claro, o un viva a la Virgen del Pilar". Pero ha criticado las voces a destiempo. Federico ha señalado a "estos que van estos a hacerse notar" y que no tienen "respeto al que está toreando, al ganadero y a todos los demás". Si quieres gritar "eso te vas a la sede del PSOE y allí tiene cierto interés. Puedes decir las dos cosas, viva España y viva la Virgen del Pilar".

La falta de educación de Urtasun con El Juli

Otro de los asuntos que han comentado es "la falta de educación absoluta y clamorosa de Urtasun con El Juli" en la entrega de los Premios Nacionales donde el ministro de Sánchez negó el saludo al matador de toros madrileño. "Se pone ostensiblemente para que se note qué chulo soy yo que no aplaudo. Pues eso es impresentable, de una falta de educación y una chulería", ha apuntado. Jiménez Losantos ha indicado que el político de Sumar es "un sicario de Putin que se negó a condenar la invasión de Ucrania. Es una rata, que me perdonen las ratas". "Eso define al ministro de Cultura y al que lo ha puesto", ha finalizado Amorós.

El cronista ha dado algunas noticias como "el festival de Sevilla que iba a ser ayer domingo como en Sevilla, también un diluvió lo han aplazado al domingo próximo y va a ser interesante con El Cid, que sustituye a Morante, y Urdiales, Luque, Oliva Soto, etcétera". También que "en Sevilla esta semana va a tener lugar el Congreso Internacional, por no decir Mundial de Cirujanos taurinos".

Amorós ha dicho también que "ahora hay unos meses de parada de corridas de toros" y cree que es una "oportunidad" para que "los profesionales taurinos, los distintos sectores, simplemente se unieran para estudiar e intentar buscar juntos las soluciones". Hay "una cosa evidente" que es que "cada uno va por separado, nadie les hace ni caso, pero juntos tendrían una fuerza". "Empezando por la televisión", ha dicho Jiménez Losantos.

"Perdona, empezando por los ataques del Gobierno", ha dicho Amorós. "Que no haya un canal taurino pues eso es malísimo. Las novilladas, que es que son inviables económicamente, los nuevos públicos… Hay tantas cosas que hacer si se unieran. ¿Tengo alguna esperanza en eso? Bueno, pues tantas como como en la bondad de don Pedro Sánchez".

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós es posible gracias a Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Mercaoficina y Restaurante Robles de Sevilla.