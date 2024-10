El segundo fin de semana de la Feria de Otoño 2024 de Madrid está ya a pleno rendimiento. En la tarde del jueves se celebró en Las Ventas la novillada de Fuente Ymbro a la que asistieron "16.274 espectadores", según ha contado Andrés Amorós en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

El cronista ha contado Jiménez Losantos lo sucedido en el ruedo de Las Ventas en "una novillada de desconocidos" que atrajo a mucho público. Sobre los novillos del hierro de Ricardo Gallardo dijo que salieron "buenos, encastados, y con sus problemas". Amorós ha indicado que "el gesto" de los toreros "hay que resaltarlo porque es tremendo".

"Por un lado, Valentín Hoyos, recibió una cornada grave hace 15 días, pero es que Alejandro Chicharro, cornada el día anterior con dos trayectorias, una de 15 cm y otra de 5, y torea". "¿Tú te imaginas a un futbolista haciendo eso? Bueno, pues esto es verdaderamente heroico, aunque el señor Ministro de Cultura no se entere", ha dicho Andrés Amorós. Sobre el otro actuante, Nek Romero, ha recordado que la semana que viene "va a tomar la alternativa con Ponce".

Cree Amorós que "es vender la cosa de un valenciano le da la antorcha a otro valenciano" y este torero hace "faenas muy largas y mata muy mal". En este sentido, ha dicho que "la suerte de matar es muy peligrosa, es muy complicada. Si quieres ser torero hay que saber matar. Conclusión, corrida demasiado larga".

Manzanares, Román y Rufo ante una incierta corrida

Amorós ha hecho también la previa de lo que está por venir en Las Ventas. Ha indicado que viene un fin de semana muy completito" con corridas de toros este viernes, el sábado y el domingo". En el festejo programado para la tarde de este viernes "hay toros del Puerto de San Lorenzo" y eso genera "la gran duda" a los aficionados. Estos toros son de los que "les gustan a las figuras" y veremos si "serán suaves y bondadosos y transmitirán una faena maravillosa; o, simplemente, serán demasiado flojos para Madrid. Entonces, si son flojos para Madrid, ya se arma la gorda".

El primero de los actuantes es José María Manzanares que ha realizado "una temporada discreta porque estuvo muy bien en Murcia pero en Sevilla pues no". Amorós ha añadido que "se nota sobre todo eso en la suerte suprema" porque "ahora a veces mata muy bien y a veces mata muy mal, lo cual quiere decir que ahí hay un problema". Del segundo, Román Collado ha dicho que es "este valenciano simpático que ha dado un paso adelante porque es muy valiente" y que este año se encerró en Valencia con seis toros.

"También ha apuntado que tiene "bastantes esperanzas en Tomás Rufo", el tercero de los que actúan esta tarde. "Tomás Rufo es de los jóvenes que tienen más cualidades y está muy bien. Ha salido hombros en todas partes. Yo le he visto este verano toreando estupendamente. Vamos, y después de eso, en su tierra, en Talavera, ha matado seis toros con mucho éxito. Es la escuela toledana, la de Domingo Ortega, la del temple y el mando, o sea, que muy bien", ha explicado Amorós. "Hay que apretar", ha añadido el cronista y Federico ha dicho que está "casi consagrado".

Mano a mano entre Fernando Adrián y Borja Jiménez

Andrés Amorós ha hablado de lo que puede suceder en el festejo del sábado. Ha dicho que es "un mano a mano interesante de dos jóvenes figuras" con "toros de Victoriano del Río, que en Sevilla han sido el colmo de lo bueno" y la corrida salió "extraordinaria". "La ganadería está en primerísima fila y es un mano a mano curioso de Fernando Adrián y Borja Jiménez", ha indicado.

De Fernando Adrián ha dicho que "es un chico joven que muchos taurinos dicen que torea con poco estilo y con poco arte. Es discutible todo eso, pero es que lleva no sé cuántas corridas seguidas abriendo la Puerta Grande en todas las plazas, incluido Madrid". "Algo hará", ha apuntado Jiménez Losantos. "Matando, como dicen, es un cañón y luego pues hace de todo", ha añadido el cronista afirmando que "merece un respeto".

"Borja Jiménez está muy bien", ha dicho Amorós sobre el torero sevillano. "Se entrega totalmente y este año ha hecho el esfuerzo en todos lados. Ahora va a matar seis toros gratis en Bilbao. El único pero es que entra a matar de lejos y eso a ver si lo corrige este invierno", ha explicado.

Roca Rey vuelve a Las Ventas

Sobre el último festejo de este fin de semana ha contado que "la noticia es que el domingo llega Roca Rey" en la corrida de Fuente Ymbro. Unos toros que "en principio son encastados y complicados", ha apuntado Amorós. Jiménez Losantos ha dicho que esa ganadería "le va bien a él. Le va bien a Roca Rey si quiere. Es un tío de dominio, no es Luque, pero tiene capacidad y técnica". Estos días se ha hablado mucho de Roca Rey por ser el protagonista de la película Tardes de Soledad, de Albert Serra, la ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

Además del astro peruano "torea Paco Ureña" que "es un torero muy simpático que lo quiere mucho la afición porque torea bien y con mucho sentimiento. Es un poco como el maestro Ortega Cano, al que mandamos un abrazo que ha tenido un accidente, pero es que a veces yo creo que el sentimiento ya le puede un poco". "Sí, y arriesga demasiado cuando no debe. Pero bueno, que es un toreo de valor, siempre lo ha sido", ha indicado Federico. "Luego hay un chico joven, Víctor Hernández, que está bien, que acaba de tomar la alternativa. Es muy alto, es valiente y torea bien".

Sobre Roca Rey Amorós ha contado que "es el más taquillero y el ídolo de los jóvenes, sin duda". "Es un torero poderoso" y su "problema" es que "como es muy listo sabe lo que hay que darle al público y cuando la cosa no funciona mucho recurre a espaldinas y ese tipo de suertes que a mí me gustan poco". En este sentido, el cronista ha indicado que "en Madrid puede haber polémica". Jiménez Losantos ha recordado que "Madrid exige" y lo que pasa es que "cuando hace tres años Roca Rey hacía un toreo, pues como hizo José Tomás en su época de figura a la altura de Madrid, callaba bocas". "Pero ahora hace un poco de demagogia, podríamos decir, en determinadas suertes que para él no plantean riesgo de verdad, pero para el público le parece que se está jugando el pescuezo… Pues eso", ha apuntado Amorós.

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós es posible gracias a Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Mercaoficina y Restaurante Robles de Sevilla.