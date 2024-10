El colofón de la temporada taurina en Madrid y en Sevilla ha sido analizado por Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio. En la Feria de San Miguel de Sevilla, concentrada en un único fin de semana, Talavante salió por la Puerta del Príncipe y hubo reconocimientos para Daniel Luque, Borja Jiménez y Juan Ortega. En la primera jornada de la Feria de Otoño de Madrid, Enrique Ponce se despidió de Las Ventas saliendo por la Puerta Grande.

Federico ha destacado de lo ocurrido en Sevilla que "como se han puesto líricos, algunos no saben nada". "Líricos, hiperbólicos y exagerados", ha contestado Amorós a lo que el director de Es la Mañana ha añadido: "Exagerados hasta insultando". El cronista taurino ha dicho: "Yo adoro Sevilla, pero el mundo taurino en general, y en Sevilla en particular, hay una tendencia a la exageración, a la hipérbole y a la literatura. En Sevilla a veces se lanza y exagera".

La Feria de San Miguel sevillana ha concluido con "tres llenos, uno con No Hay Billetes", ha apuntado Amorós que no sabe "si es mérito de Urtasun". En la corrida del viernes "pasó algo singularísimo" que es que "sale el primer toro de Vitoriano del Río y es extraordinario, no cabe mejor, bravo, noble, bueno… Sale el segundo toro y es mejor todavía. Y los otros dos, todavía dos más buenos y solo dos regulares". En este festejo "Castella estuvo discreto. Cortó una oreja y el toro era de dos".

"A Talavante le tocó el toro ya ideal y soñado y abrió la Puerta del Príncipe" porque "cortó tres orejas" en toda la tarde. Según ha relatado Amorós, el torero de Badajoz "cortó dos orejas y era un toro de rabo" porque "estuvo desigual". El cronista ha explicado que "en los toros lo fundamental es graduar, valorar y estimar al torero en función del toro que tiene y ya está". "En cambio, con un toro que le salió complicadito Luque estuvo fantástico, serio, bien, valiente, jugándosela y cortó una oreja", ha dicho Amorós sobre el torero de Gerena. Para el experto "el único problema es que Luque no es simpático y no se sabe vender. Los aficionados saben que está muy bien, pero al gran público, sigue sin tener la consideración de primera figura que debería tener que merece y ya está".

En el festejo del sábado se colgó "el octavo No Hay Billetes de la temporada". Ha apuntado Amorós que "en Sevilla es muy difícil porque la plaza es pequeña y los precios son caros". Se lidiaron "toros de Garcigrande" una ganadería en la que su toro "sale bravo, enseguida se apaga y dura poco". Manzanares no hizo "nada" y "ha perdido el sitio con la espada". Sobre el torero alicantino ha apuntado que "estaba este año iba bien y al final se ha afligido. Es un síntoma muy claro de que ahí hay algún problema". "¿Y Roca Rey cómo estuvo?", se ha preguntado el cronista sobre la primera figura del toreo: "pues bien, pero nada más". "De Roca Rey la gente espera que esté arrollador porque es lo suyo", ha añadido.

Sobre la figura en alza, Borja Jiménez, Andrés Amorós ha comentado que el torero de Espartinas "fue a la puerta de chiqueros las dos veces y se puso de rodillas, hizo de todo, toreó bien a ratos y otras veces entregadísimo". "A Espartaco, que es su maestro, se le caía la baba porque era una faena muy de Espartaco". Lo malo es que dio "tres pinchazos antes de la estocada".

El torero "ha quedado muy bien y ahora viene a Madrid" aunque "se ha fracturado un dedo toreando en el campo porque está que no para" y después "va a Bilbao a un festival donde lidiará seis toros gratis". "Es una pena un chico que está en plena forma y solo le falla eso, el matar de entrando de lejos".

Hipérbole sevillana con Juan Ortega

Andrés Amorós ha comentado que "el domingo había que sustituir a Morante" y era "una ocasión a última hora para Ponce en Sevilla". "Pues no, pues nada", el maestro de Chiva no quiso ir y "entonces lo resolvió bien la empresa contratando a Aguado. Y claro, entonces se vende la historia esta sevillana de los dos sevillanos, Ortega y Aguado y la posible competencia. Allí no devuelven entradas y se llena", ha explicado.

Este festejo era la despedida de Sevilla del rejoneador "Pablo Hermoso de Mendoza" que lo hizo "discretamente, porque también la gente no sabe ya con estas despedidas si es despedida de Sevilla, de España, de Europa o del mundo. Claro, hay que saber mucha geografía para eso". "Pablo Aguado, pues solo detalles de buen gusto y Juan Ortega y ahí hay que pararse un poquito".

Del toreo de Triana dijo que "torea muy bien, sobre todo con el capote, pero tiene dos problemas: no redondea las faenas y si el toro saca dificultades no sabe vencerlas". "A mí me gusta el torero que puede con todo tipo de toro no sólo el facilito. Le salió un toro que en principio iba muy bien y ya la locura allí: Ya se paró el tiempo, ya no existe ni el tiempo, ni el espacio ni la geometría y no me lo invento". A un toro que era como "gaseosa" le "dio exactamente dos muletazos y el toro ya se paró y nada. Luego el otro salió complicadito y no supo qué hacerle. "En Sevilla ya dicen que así como Morante ha sido el sucesor de Curro Romero, Ortega es el sucesor de Morante. Es que Sevilla es muy fantasiosa".

Despedida triunfal de Ponce en Madrid

El cronista ha explicado que en Sevilla "Ponce no ha querido ir a despedirse". Algo que Jiménez Losantos ha calificado de "incomprensible". Amorós ha añadido que "es hacer las cosas mal" y "no pensar". "Toreaba aquí el sábado. Entonces, claro, no puede torear ni el viernes ni el domingo. Le ofrecieron una corrida extraordinaria el jueves y tampoco porque quiso hacer el requete acontecimiento planetario el sábado. El torero está para triunfar en Madrid y en Sevilla", ha reflexionado el cronista que cree que está "mal calculado, sencillamente".

"Ponce estuvo bien" en su "despedida triunfal" de Las Ventas. Ha contado Amorós que "el primero se partió el pitón y no lo retiraron" y "según el Reglamento no se puede devolver un toro inutilizado durante la lidia, pero el sentido común que priva sobre el Reglamento" tendría que haberse usado. "Se queda con un toro y sale el toro de Juan Pedro ideal, bondadoso, suave, flojo, que casi no pueden embestir y, entonces, Enrique Ponce lo torea muy bien, con suavidad, como decía antes de Viti, como un enfermero, llevándole".

Amorós ha dicho que "lo curioso es que ahora en esta reaparición está matando bien" y le dieron "dos orejas y cariño". Jiménez Losantos ha apuntado que "la Segunda oreja es explicable, pero qué más da. Es un día de despedida, pues ya está". Una "despedida" con "cariños y afectos" y "la semana que viene se despide en Valencia y no se sabe si la van a dar" en televisión porque "estaba anunciada que la daban en OneToro".

