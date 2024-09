El final de la temporada taurina en España trae de nuevo al programa Es la Mañana de Federico de esRadio la sección Al Alimón, donde Jiménez Losantos y Andrés Amorós hacen el mejor análisis de lo que ocurre dentro y fuera del ruedo de las ferias de Otoño de Madrid y de San Miguel de Sevilla. Ambos ciclos se solapan en este primer fin de semana y según el director del programa el de hoy es "el adelanto, la previa del prólogo o el pórtico" de estas ferias.

Amorós ha apuntado sobre la feria sevillana que "el viernes hay toros de Victoriano del Río, que está bien, con Castella, Talavante y, sobre todo, Daniel Luque, que cierra, digamos la temporada. Ahí hay que apretar. Es el momento". "Ha estado, pero no del todo", ha añadido Federico. El cronista ha contestado que "en Francia ha estado muy bien, pero es que no sabe venderse y no sabe ser simpático con la gente. Y eso también cuenta en un espectáculo".

El sábado hay "toros de Garcigrande, que son buenos y ahí están Borja Jiménez y Roca Rey", ha dicho Amorós. Federico ha añadido que "eso sí, y Manzanares, que no está mal para cómo estaba". "Se ha recuperado", ha apuntado el cronista que ha apuntado que últimamente ha "cortado un rabo en Murcia. Claro que en Murcia no son muy exigentes".

"Borja Jiménez está muy bien", ha dicho Amorós del triunfador de San Isidro 2024. Cree que, pese haber mejorado, su "único problema" es que "se empeña en matar de lejos". Sobre Roca Rey ha indicado que "está más de moda por la película del Festival de San Sebastián de Albert Serra", en la que el torero peruano es el protagonista. La película ha causado gran impresión y polémica porque el Pacma pidió que no se proyectara.

La "gran corrida" del sábado en Sevilla "coincide con la de Enrique Ponce en Madrid" y, luego, el domingo, que es el cierre de San Miguel "resulta que Morante no puede torear porque está enfermo". "Él lo ha confesado, lo ha reconocido, lo ha declarado, pues está enfermo, pues no puede torear", ha añadido Amorós. "Lo que pasa es que todavía se ha anunciado en el festival del 12 de octubre y estaría un poquito feo no ir a la corrida e ir al festival", ha añadido.

Sobre la sustitución de Morante ha apuntado Amorós que "había dos posibilidades, una, que es la que ha salido, Pablo Aguado. Porque es un cartel requetesevillano. Aguado y Juan Ortega los dos artistas sevillanos. Bueno, sinfonía sevillana incompleta". "Muy incompleta", ha apuntado Federico. "Porque siempre suele quedar a mitad, pero bueno, a la gente le gusta", ha añadido el cronista que se pregunta ¿por qué y por qué no ha ido Ponce a despedirse de Sevilla?". El torero valenciano "se ha desentendido".

Enrique Ponce, que se despide en Valencia de la afición española el 9 de octubre, hará temporada en América antes del adiós definitivo. "En Valencia no sé cómo va a sentar eso, porque se anunció la despedida definitiva y total el día 9 y resulta que se va a América a torear", ha dicho Amorós. "Hombre, haberlo pensado antes. Lo lógico es que hubiera sido América en marzo y abril, ya que no querías empezar la temporada", ha añadido.

En Las Ventas el maestro de Chiva es el que inaugura la Feria de Otoño este sábado 28 de septiembre y al día siguiente hay una novillada. "El sábado es la despedida de Ponce y compite con David Galván, que es su compañero habitual", ha dicho Amorós. También es "la confirmación de Samuel Navalón, que es un chico que está muy bien, que le echa lo que hay que echar y que hace de todo. Samuel Navalón puede estar bien".

La cuestión de One Toro Tv

Con un comunicado el canal temático taurino OneToro que emitía en exclusiva las principales ferias de esta temporada ha anunciado que no va a emitir ni la Feria de San Miguel ni la de Otoño dejando en la estacada a más de 50.000 abonados. Andrés Amorós ha contado que es "la gran noticia mala por todos lados" que ha sucedido estos días.

"Yo leo el comunicado y lo que veo aquí es que hay primero una guerra económica evidente", ha dicho Amorós. "Estamos al final de la temporada y de cara a renegociar el contrato el año que viene pagando menos a las plazas", ha añadido. "En general nadie tiene razón, es un mal del todo y las guerras son malas para todos. Entonces aquí tengamos en cuenta que es una televisión privada. Y claro, la empresa privada te dice: Ojo, no salen las cuentas", ha reflexionado.

Jiménez Losantos ha dado su "impresión" y ha dicho que "una de dos, han hecho muy mal el plan de negocio o quieren seguir haciéndolo el año que viene, pero así no se puede planificar ninguna empresa". "Probablemente lo han hecho mal", ha apuntado Amorós que ha recordado que en OneToro "creían que iban a tener 200.000 abonados y tienen casi 60.000 en el momento máximo". "Bueno, si no salen las cuentas pues lo dejarán y ya está. Y que le vamos a hacer", ha indicado.

"También hay que tener en cuenta una cosa qua es la mentalidad de muchos aficionados. O sea, si yo quiero ver el fútbol pago y si quieres ver los toros, pues también tienes que pagar y sino no digas que eres aficionado tan grande", ha dicho Andrés Amorós que ha hablado además de la cuestión de la "negociación de los derechos de imagen", otro de los puntos del comunicado de OneToro.

Sobre este tema ha dicho que "hay mucha demagogia también" y ha recordado que esto empezó con "José Tomás y otros toreros" que decían que se jugaban "la vida y eso no tiene precio". "Bueno, no tiene precio, pero si el mercado no genera los ingresos que tú exiges, pues no puedes salir, porque ¿de dónde sale el dinero? Y entonces lo que plantea astutamente OneToro es que hay que cambiar el sistema", ha explicado Andrés Amorós.

"Tienes que hacer un plan de negocio adecuado a eso, porque esto puede ser una razonable renegociación o puede ser una forma de salir de un avispero donde te has metido sin tener condiciones y sin saber", ha dicho Jiménez Losantos. Amorós ha indicado que "hay intereses muy encontrados" y que "por eso" dice que "no tiene la razón nadie. Ahora, si esa guerra sigue es malo para el aficionado, para la Fiesta, pero también para las empresas y los toreros también porque se generará menos dinero. El que el mercado tiene unas reglas que conviene recordar que son muy básicas".

Amorós ha apuntado que "esto sí que es peligroso para la fiesta de los toros y no las tonterías de Urtasun. Esto es un problema y ahí tendría que estar todo el mundo. Me refiero la televisión, los empresarios, los ganaderos y los toreros, todo el sector profesional, y ver las cosas con frialdad y no ir cada uno a su interés que nos conviene a todos para llegar a una fórmula viable que funcione económicamente". "O ganan dinero o cerrarán y al final nos caeremos sin toros en televisión", ha añadido Federico.

