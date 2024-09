El viaje en el que descubrir la América auténtica y seis sorpresas que no esperabas encontrar en Madrid

El podcast viajero de Libertad Digital y esRadio elige una semana más un destino fuera de las rutas más habituales, pues Carmelo Jordá y Kelu Robles nos llevan a unos Estados Unidos distintos, que no son los de las grandes ciudades, los parques nacionales o los paisajes maravillosos.

Se trata de Kansas City y Saint Louis, dos ciudades muy interesantes en las que, además de algunos monumentos impactantes, se puede conocer sobre todo la América más auténtica, los Estados Unidos más reales que no siempre son los que se encuentran en Nueva York o Los Ángeles.

Además, en la segunda parte del episodio El Placer de Viajar descubrirá seis rincones no muy conocidos de Madrid –o desde un enfoque que no suele ser el habitual– y que ofrecen también una cara diferente de la capital que muchos turistas –¡y no pocos madrileños!– no llegan a conocer.

Y como todas las semanas de este mes de septiembre contamos también con las ofertas de Travelzoo, con una escapada de ‘veroño’. a Nerja; un viaje de fin de semana a Chefchaouen, uno de los pueblos más fotogénicos de Marruecos; un lugar para buscar el máximo relax en Portugal; la posibilidad de conocer una Viena diferente; y un viaje espectacular para conocer la casa de Papa Noel en Laponia y ver auroras boreales.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.