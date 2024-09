Estrenos en cines: Vuelve Bitelchús de entre los muertos y terror en Barcelona

Estrenos en cines

Bitelchús Bitelchús

Tim Burton continúa la historia de Bitelchús 36 años después. Con Michael Keaton de nuevo como Bitelchús que vuelve a ofrecer sus servicios como bioexorcista para ayudar a los fantasmas a echar de su casa a cualquier ser vivo que suponga una molestia. Con tan solo nombrarle tres veces, este personaje de inframundo, con pocos modales y mucha imaginación, se ofrece a ayudarte. Con sus formas poco ortodoxas, su traje a rayas, y la preferencia por los muertos, este escalofriante ser es capaz de transformarse o de modular su cuerpo a su antojo en las más diversas y grotescas formas, nunca con una buena finalidad.

Lydia Deetz (Winona Ryder) trabaja en un programa de TV visitando casas encantadas. Su madrastra Delia Deetz (Catherine O'Hara) le comunica que su padre ha muerto, por lo que viajarán a Winter River para el entierro. Con ellas irá la hija adolescente de Lydia, Astrid Deetz (Jenna Ortega) que odia a su madre porque cree que es una farsante. Entre el reparto también encontramos a Willem Dafoe y Monica Bellucci.

El 47

Durante la década de los 60 y 70, el extrarradio barcelonés se compone en su mayor parte por inmigrantes extremeños y andaluces que impulsan barrios como Torre Baró, que todavía no están considerados como parte de la ciudad. Sus chabolas ni siquiera tienen agua corriente o electricidad. Cansado de que el Consistorio mantenga que el transporte público no puede llegar a la zona porque las calles son demasiado estrechas e inseguras, el conductor de autobús de la TMB, Manolo Vital (Eduard Fernández) intentará demostrar -al volante de su autobús de la línea 47- que las autoridades no tienen razón.

Un Silencio

Décimo trabajo cinematográfico del cineasta belga Joachim Lafosse, cuenta la historia de Astrid, la esposa de un famoso abogado inmerso en la defensa de un caso extremadamente mediático, que ve cómo la estabilidad de su familia se resquebraja repentinamente cuando sus dos hijos emprenden su propia búsqueda de justicia por un suceso familiar ocurrido 30 años atrás y silenciado hasta el momento.

Estación Rocafort

Esta película de terror se introduce en las profundidades del metro de Barcelona a través de Laura (Natalia Azahara), una joven que se ha ido a trabajar allí recientemente. La tranquila y anticuada estación de Rocafort será su lugar de trabajo asignado, sin sospechar de los enormes peligros que allí residen. La leyenda cuenta que gente ha muerto allí bajo extrañas circunstancias que nadie quiere investigar. Laura intentará tener la ayuda de Román (Javier Gutiérrez), un antiguo policía con varios demonios a sus espaldas. Pronto lo que se encontraba allí escondido empezará a acechar a Laura y todos los que la rodean.

Luz del 86

Película de Finlandia. En la primavera de 1986, tras el accidente de Chernobyl, una niña llamada Mimi llega a un pequeño pueblo del oeste de Finlandia. Inmediatamente llena de luz la vida de Mariia, de 15 años. Mariia regresa 20 años después a casa para cuidar de su madre enferma, y los recuerdos de ese significativo verano comienzan a salir a la superficie.

Mi amigo el pingüino

Basada en hechos reales, un pequeño pingüino perdido cambia la vida y el alma de un desconsolado pescador brasileño (Jean Reno) tras ser rescatado de un vertido de petróleo. El animal y el hombre se convierten en improbables amigos, tan estrechamente unidos que ni siquiera el vasto océano puede separarlos.

Reinas

La directora Klaudia Reynicke-Candeloro explora el drama de la emigración en el Perú de los años 90. Dos hermanas adolescentes están a punto de abandonar su país para siempre cuando se reencuentran inesperadamente con un padre ausente. Esta relación amplificará y aliviará a la vez su dolor por el cambio.

Nueva Tierra

En un futuro post-apocalíptico, León (Iván Sánchez) es un hombre de familia que se refugia con ellos en las profundidades de la montaña tras el estallido de un virus que ha puesto en jaque a la civilización. En este contexto se mueve La Legión, una secta que es la causante de varios raptos realizados de niñas adolescentes durante este contexto pandémico.

La Legión es la principal sospechosa del rastro de muerte y dolor que queda cuando la hija de León es secuestrada. Este hombre se pondrá a la búsqueda de su querida hija mientras intenta seguir sobreviviendo a las duras condiciones de esta Nueva Tierra.