Estrenos en cines: El pasado sangriento de una actriz porno, vacaciones y un psicópata Channing Tatum

El mayordomo inglés

Desde que perdió a su esposa, Andrew Blake (John Malkovich) no se ha propuesto nada. Un último impulso le empuja a abandonar Londres y regresar a Francia, a la finca donde la conoció. Su viaje de vuelta al recuerdo de tiempos más felices no sale en absoluto según lo previsto. Para poder quedarse en la finca Beauvillier, Blake se ve condenado a desempeñar el papel de mayordomo a prueba. Entre Madame Beauvillier, la dueña de la casa cuyo comportamiento es tan extraño como sus relaciones, Odile, la cocinera de fuerte carácter, Philippe, el mayordomo un poco testarudo que vive como un ermitaño al final del parque, y Manon, la joven limpiadora cuyo destino da un vuelco, Blake descubre a personas tan perdidas como él. Frente a ellos, en este lugar tan especial, este hombre que ya no esperaba nada de la vida se verá obligado a empezar de nuevo…

MaXXXine

Tercera entrega de la trilogía de terror de Ti West tras X y Pearl pero que puede verse de forma independiente. Maxine (Mia Goth) es la única superviviente del rodaje porno que intentaron hacer en Texas en X. Ahora se ha mudado a Hollywood, años 80 del siglo pasado. Maxine Minx, estrella del cine para adultos y aspirante a actriz, tiene por fin su gran oportunidad. Pero mientras un misterioso asesino acecha a sus compañeras, un rastro de sangre amenaza con revelar el siniestro pasado de Maxine.

Isla perdida

Alex (Aida Folch) es una chica española que empieza un nuevo trabajo como camarera en un restaurante de una isla griega en medio de la nada. Aunque no tarda en ganarse el afecto del brasileño Enrico (Juan Pablo Urrego), la joven se enamora de Max (Matt Dillon), el estadounidense gerente del establecimiento. Pero, pronto empiezan a surgir inquietantes pistas sobre el pasado del propietario.

Parpadea dos veces

Frida necesita un cambio en su vida urgentemente, ya que no está nada contenta con su realidad. Su vida se resume en su trabajo como camarera en un bar de Los Ángeles. Sin embargo, la joven está decidida a cambiar su destino, por ello, ha puesto los ojos sobre el filántropo y magnate de la tecnología Slater King (Channing Tatum). Frida se las ingeniará para que King le invite a su isla privada con su círculo de amigos más cerrado. Pero una vez en la isla, Frida irá viendo cosas que no le cuadran y comenzará a sentirse aterrorizada.

Odio el verano

Llega el verano y todo el mundo quiere irse de vacaciones para huir de la rutina. Este es el caso de Alonso (Roberto Álamo), un barrendero, y su esposa Marisa (Malena Alterio), una tarorista; de Torres (Jordi Sánchez) y Fátima (María Botto), dos propietarios de una charcutería; y Calatrava (Julián López), un cirujano y su pareja Vicky (Kira Miró), una famosa influencer. Todos ellos han reservado una casa en una zona aislada de Canarias para descansar con sus respectivas familias, lo que ellos no saben es que todos por error han alquilado la misma casa. Cuando lo descubren, comenzará una autentica batalla campal para quedarse con la casa, ya que ninguno de ellos quiere abandonarla.

Silver Haze

La holandesa Sacha Polak vuelve a contar con Vicky Knight. Cuando era pequeña, Franky, una joven enfermera del extrarradio de Londres, sufrió un accidente que le dejó secuelas de por vida.

Quince años después, su inseguridad y su obsesión por encontrar respuestas, la han bloqueado emocionalmente, hasta que se enamora de Florence, una de sus pacientes. Florence, una joven vitalista, la invita a escapar de su realidad acogiéndola en su hogar, descubriéndole un refugio en el que superar las "cicatrices" del pasado.