Esperanza Aguirre: "Muchos en el PP no han leído nada y no quieren líos, como Mariano"

Esperanza Aguirre es una política diferente. Y en estos tiempos de política pre-fabricada, con asesores de imagen, discursos pensados para no molestar a ningún colectivo, corrección política y obsesión por no decir nada que se salga de la norma... esa diferencia se agradece. Tiene seguidores incondicionales y detractores feroces. Dentro y fuera de su partido. Pero no deja indiferente a casi nadie. Algo que no es un logro menor.

Esta semana, la expresidenta de la CAM visita Economía Para Quedarte Sin Amigos para cerrar esta temporada de nuestro podcast más contrarian y para repasar su vida política. Y es que la política madrileña puede presumir de una trayectoria poco común entre nuestros líderes. Estuvo en el nacimiento del ya olvidado Partido Liberal (luego integrado en Coalición Popular, la marca que dio paso al Partido Popular). Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid durante más de una década, ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002, y presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. Con este palmarés, Aguirre deberían ser un icono feminista, pero está claro que en el actual feminismo las mujeres exitosas que no siguen el discurso dominante parecen menos mujeres.

De todo esto, de sus luchas contra la izquierda política y mediática, de los enfrentamientos dentro de su propio partido (alguno de sus adversarios más duros estaban en sus propias filas), de cómo compaginar el liberalismo teórico y la práctica política diaria, de lo que se hizo y lo que de dejó en el tintero... decimos que de todo esto hablará Aguirre con Nuria Richart y Domingo Soriano en una conversación diferente, en la que reivindicará sus ideas y su legado, encarnado en Isabel Díaz Ayuso, y que tiene como mejor expresión ese Madrid moderno y dinámico que desde hace dos décadas lidera y sostiene la economía española. Porque hay dos logros que nadie podrá negar a Aguirre: los debates que no se habrían abierto sin el empuje de ese PP madrileño que ella contribuyó a crear (de la libre elección en los servicios públicos a las bajadas de impuestos). Y un desarrollo económico que ninguna otra de las regiones ricas españolas ha logrado igualar (compatible además, con la aportación madrileña a la caja común; algo que, esta semana de nuevas cesiones al independentismo, no es una cuestión menor).

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es Miley Cyrus. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Flowers"

"Wrecking ball"

"Party in the USA"