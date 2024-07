Todo el mundo está contento. Los de renta fija y los de renta variable. En EEUU y en Europa. Los que apuestan por las nuevas tecnologías y los que están centrados en mercados más clásicos. Apenas hay un resquicio para el pesimismo. Tras medio año excepcional, para que nada puede detener a los mercados financieros. Y a las buenas noticias se unen los anuncios de posibles nuevas bajadas de tipos por parte de la FED o el Banco Central Europeo.

Es verdad que esto ya lo hemos escuchado antes. Los mercados alcistas imparables terminan (y a veces de forma dolorosa) sin que nadie lo anticipase. ¿Qué ocurrirá en 2024? Porque también es cierto que hay muchos sectores que siguen baratos y ofrecen oportunidades. Y que las bajadas de tipos deberían ayudar a que la renta fija siga su senda ascendente, sin que eso dañe a la renta variable. Como vemos, un contexto muy peculiar, en el que la prudencia debe guiar al inversor sensato, que mira al largo plazo y que, por eso mismo, sabe que estar fuera de los mercados no suele ser una buena opción.

Para hablar de todo esto, esta semana nos visitan en Tu Dinero Nunca Duerme dos viejos conocidos, el CEO de Finizens Giorgio Semenzato y su director de inversiones Kevin Koh Maier. Juntos, intentaremos responder a las preguntas que se hacen la mayoría de los pequeños inversores: ¿qué va a pasar tras la bajada de tipos del BCE? ¿Seguirán estas bajadas o ya hemos visto todo lo que podemos esperar? ¿Qué ha ocurrido en otros momentos en el último medio siglo cuando los bancos centrales han comenzado a bajar tipos? ¿Podemos hacer pronósticos sólidos para lo que queda de 2024? ¿Y para la próxima década?

Como vemos, son cuestiones muy importantes, pero que no tienen una respuesta sencilla. Por un lado, todos sabemos que la escalada ascendente no puede durar eternamente. Pero, por otro, todavía más importante, también sabemos que a medio y largo plazo los mercados financieros no dejan de ser un reflejo de la evolución de las economías de los países ricos: si estos siguen creciendo, también lo harán los beneficios de sus empresas y esto tendrá un impacto inevitable en sus cotizaciones. Y mientras esperamos a que todo esto ocurra (el mercado bajista, el fin del alcista, las recesiones, recuperaciones, etc...) asistimos al espectáculo con la tranquilidad del que no se deja influenciar por las noticias de la última semana y la curiosidad del aficionado a los mercados financieros.