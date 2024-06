El Teatro Español de Madrid acoge desde el 13 de junio al 14 de julio la comedia El fin, protagonizada por la actriz Toni Acosta. Por motivo de su estreno, ha sido entrevistada por Andrés Arconada en esCine.

El fin es una comedia escrita por Paco Gámez que se enmarca en un contexto de un apocalipsis inminente. Lina Martínez (Toni Acosta), una docente de un instituto público que recibe la noticia inesperada de que el fin del mundo llegará exactamente en diez horas y treinta y seis minutos. Ante la cercanía del fin, Lina debe decidir cómo pasar sus últimas horas de existencia, a qué prioridades atender. La protagonista decide entonces encontrar a su hijo, con quien desea estar hasta el final, y comienza un viaje de búsqueda también en lo personal.

La protagonista ha sido cuestionada por reproducir un personaje de una persona normal: "Para mí son los héroes del día a día. Me parece tan importante lo que hace Lina porque forma a los adolescentes y les despierta el pensamiento crítico. Yo vengo de una familia así, soy la primera que se dedica al mundo artístico. Mis referentes son gente normal porque mi familia es así. Me interesa mucho más la opinión de la gente que viene a ver la obra que la de los expertos", ha sentenciado.

Toni Acosta se ha mostrado muy impresionada con el Teatro Español: "Impresiona un poco por todos los que se han subido a ese escenario. Camino al camerino ves todos los carteles de actrices importantes. Me gusta darle esa importancia".

Sobre el mensaje que transmite la obra El fin, Toni Acosta ha puesto el foco en nuestros antepasados: "Lina quiere notar que a ella también la quieren. Todo el camino que recorre es para llegar a una escena con su madre. Esa escena representa a esa generación de padres y madres que fueron criados de una forma estricta y que les costaba mostrar ese amor". "Hace falta que llegue el final del mundo para que esa madre se abra con su hija".

Toni Acosta tuvo que llegar en buena forma física para poder interpretar el papel de un personaje muy activo: "José Martret (director de la obra) me decía que me tenía que poner a correr. Tenía que ser consciente de los momentos de la obra en los que parar y descansar." "Ahora ya noto que me sobra energía".

Arconada ha destacado en esCine cómo Toni Acosta siempre ha sido muy arriesgada con la selección de los personajes que ha interpretado: "Creo que el teatro me ha regalado los grandes personajes. Me gusta el teatro a mí más que que al teatro le guste yo". "Emma Penella me dijo después de una obra: ‘Te vas a tener que aguantar, porque has nacido para el teatro, no lo puedes evitar’. Yo pensé que tenía mucha razón", ha desvelado la actriz.

El teatro no entiende de edades: "Cuanto más trayectoria tenemos, más tenemos que regalar al teatro", ha concluido Toni en esRadio. El fin ya está abierto a todos los públicos en el Teatro Español durante un mes desde el 13 de junio.