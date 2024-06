En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós se despiden hasta la próxima feria haciendo un balance de San Isidro 2024 en el que han destacado varias cosas. Primero han analizado lo que sucedió en el epílogo, la corrida In Memoriam de Antonio Chenel Antoñete que se celebró en Las Ventas el domingo colgando el cartel de No Hay Billetes. El encierro de Jandilla lo lidiaron José María Manzanares, Alejandro Talavante y Paco Ureña.

Amorós ha recordado que era "un homenaje a Antoñete no se sabe muy bien porqué", pero que "siempre está bien" recordar a este gran torero de Madrid del que Federico cantaba sus "escoriales". El cronista ha dicho que "los toros de Jandilla fueron una birria sin fuerza ni casta" y que Manzanares estuvo "casi inédito, Talavante conformista y como muchas veces Ureña heroico porque un toro le pegó un trompazo tremendo y le rompió la clavícula". "¡Con lo que duele eso!", ha apuntado Jiménez Losantos. Amorós ha señalado que el torero murciano "no podía ni mover el brazo para entrar a matar y cortó una oreja heroico".

Balance de San Isidro 2024

"En el mundo de los toros nos dejamos llevar mucho de los sentimientos, pero hay que intentar ser un poquito objetivo", ha señalado Andrés Amorós antes de decir que con los datos en la mano "los triunfadores han sido sin duda Borja Jiménez y Fernando Adrián" y que "la revelación sin duda es David Galván que en Madrid no lo conocían muy bien y que torea con gusto y lo hace bien".

El cronista ha dicho que pese a todo lo que ha pasado hay "algunos" toreros "que se salvan, que han quedado aceptablemente bien, no del todo". En esta lista ha metido a Miguel Ángel Perera, Daniel Luque, Paco Ureña, Manuel Escribano, Tomás Rufo, Emilio de Justo, Román e Isaac Fonseca. De Luque ha dicho que "debería matar en Madrid toros más fuertes e "ir con toros donde puedas demostrar que eres fuerte y poderoso". "Le ha fallado eso", ha añadido Federico.

Amorós también ha destacado que "resulta que todas las primeras figuras han quedado muy regular en este San Isidro: Morante, Roca Rey, Talavante, el que más ha toreado y nada, Manzanares tampoco ha estado bien, Ortega tampoco". Y que hay "novilleros muy prometedores: Jarocho, que abrió la Puerta Grande, Samuel Navalón, Alejandro Peñaranda y Alejandro Chicharro". "De rejones Diego Ventura es el número uno indiscutible", ha apuntado.

"Han triunfado los toros con casta y con fuerza que es lo que en Madrid se exige. Ha habido toros muy buenos de Santiago Domecq, de Victorino, de Baltasar Ibán, de La Quinta, de Victoriano del Río. Ha habido toros, pero todos de los encastados. Si tú quieres venir a Madrid tienes que torear estos toros sino no vengas", ha explicado Amorós.

Sin embargo, para el cronista "el gran triunfador" ha sido "el público". "En los últimos años no recuerdo tantos No Hay Billetes", ha dicho Amorós que lo ve como una "reacción contra Urtasun". Cree que "estamos en un momento de cambio" porque "está cambiando el público, se nota la falta de criterio, y deberían pensarlo un poco las figuras que están demasiado cómodas para venir a Madrid". En este sentido, Amorós ha añadido que "es un hecho, deben reflexionar. Ir demasiado cómodos, buscando un toro que sea muy bueno, pero suave, pero que se deje, pero que no moleste te pasas y acaba siendo una birria y a la gente no le interesa nada". "La Fiesta está muy viva y ahora habrá muchas ferias por ahí", ha rematado.

