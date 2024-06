La economía de la Guerra Civil: de la doble peseta a las incautaciones, dos bandos enfrentados también por el dinero

Cuando se habla de guerras, pensamos en tanques, cargas de infantería, heroicidades y atrocidades, ciudades devastadas... No nos vienen a la cabeza cuentas corrientes, billetes y monedas. Sin embargo, esto último es, también en un conflicto armado, fundamental. Los militares lo saben. El que gana la guerra no suele ser el que tiene los soldados más valientes o los generales más preparados. Sino el que mejor maneja la intendencia: suministros, condiciones de vida en la retaguardia, reposición del armamento perdido, etc...

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, echamos un vistazo a nuestro pasado, al momento más horrible (y polémico) de la historia de España: la Guerra Civil. Porque las tropas nacionales ganaron en el campo de batalla, pero también en el ámbito económico. Algo que no estaba claro que fuera a suceder desde el inicio, porque en teoría la República tenía más recursos a su disposición (grandes ciudades, producción industrial, las reservas de divisas y metales preciosos del Banco de España...)

Pedro Fernández Barbadillo (colaborador también de otro de nuestros podcast, Desmemoria Histórica) nos explica cómo se libro esa otra batalla, la de las cuentas corrientes, la deuda pública, las monedas o la inflación. La del respeto o el ataque a la propiedad privada. En resumen, la batalla del dinero. Y sí, también aquí, Franco venció.

Las claves de aquella victoria son muchas: desde las decisiones militares a la cohesión social, los enfrentamientos en la retaguardia republicana o el mando único en la zona nacional. Pero también las decisiones económicas tuvieron su importancia. En este punto, los vencedores tomaron dos decisiones trascendentales: evitaron la impresión masiva de moneda para no caer en una hiperinflación que intuían que sería terrible; y protegieron la propiedad privada, sin incurrir en masivas incautaciones de bienes o en el control de mercados e industrias clave. Y acertaron. Además, consiguieron poner en marcha algo de actividad industrial (tanto en las regiones que controlaban desde el inicio como en las que fueron conquistando) y lograron mantener el flujo de las exportaciones. No fue sencillo. Hubo también arbitrariedades y excesos. Pero hubo un mínimo de racionalidad económica, lo que poco a poco fue decantando la balanza a su favor. También aquí tenemos un recordatorio de que las leyes económicas se cumplen, incluso en las circunstancias más complicadas: la oferta y la demanda, los precios libres, el valor de la propiedad privada, los beneficios del mercado... son importantes, incluso para aquellos que las niegan.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Arde Bogotá. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"La salvación"

"Sin vergüenza"

"Los perros"

"Abajo"