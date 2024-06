En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado el último fin de semana de la Feria de San Isidro 2024 con la corrida de Victoriano del Río del viernes para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Roca Rey; la de Román Sorando del sábado para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado y la de la Beneficencia del domingo de Garcigrande para Sebastian Castella y Fernando Adrián.

Amorós ha dicho que "este fin de semana ha sido tremendo" y ha recordado que "Morante ha decidido descansar". "Es lo normal, lo lógico y hace bien. Que se cuide, que se mejore y ya está. Tenía firmadas una serie de corridas y hay que ver quien lo sustituye", ha añadido. Esa misma tarde-noche "Borja Jiménez salió a hombros". "A pesar de un sujeto que después de Pedro Sánchez es lo más odiado de España en el mundo taurino. Se llama José Luis González González, que fungió de presidente antitaurino, antitodo. No he visto en la vida un robo tan descarado", ha comentado Jiménez Losantos sobre la polémica con el segundo toro de la tarde.

Fue "un desastre absoluto", ha apuntado Amorós y ha destacado que "en la vida hay que tener criterio". "En el primer toro suyo hizo una faena completísima con el toro muy bueno y le hizo todo bien y se la jugó. Lo mató bien y le negó la segunda oreja y se olvidó de premiar al toro. Un disparate total", ha dicho el cronista. Es "un sujeto para que lo coja el juez Peinado", ha contestado Federico. Amorós ha continuado explicando que "en el otro toro, para salir a hombros necesitaba una oreja. El toro fue peor, la faena fue peor y de todos modos le dio la oreja. Era para compensar". "Como los malos árbitros", ha añadido el director de Es la Mañana que ha asegurado que "un pequeño sector de legitimistas del 7 que creen que Las Ventas son suyas aplaudieron al presidente por borde".

"Eso siempre pasa", ha continuado Amorós. El cronista ha dicho que "se junta por un lado ignorancia y la falta de criterio y por otro temor y miedo a los sectores exigentes. Es populismo barato". Ha indicado que al final fue un "triunfo rotundo de Borja Jiménez. El pero: no hay manera que les entre en la cabeza que hay que matar de más cerca. Ha salido de la feria como la figura emergente que es. Roca Rey, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. La figura número uno en Madrid el primer día ha tenido 5 avisos en dos toros y el segundo día ha estado bien, pero hay un sector en contra".

"Fracaso absoluto de lo artistas sevillanos"

Andrés Amorós ha contado que el sábado salieron "fatal" los toros de Román Sorando. En esa corrida "Urdiales se salvó un poco porque es buen torero", pero hubo un "Fracaso absoluto de los dos artistas sevillanos, Juan Ortega y Pablo Aguado". El cronista ha contado que "hay en los toros una parte imprevisible, pero te salga lo que te salga hay que demostrar, sobre todo en Madrid".

"Lo que más me preocupa son unas declaraciones de Aguado hablando del tipo de toro que necesita su toreo", ha señalado Andrés Amorós que cree que "es un error de concepto" porque "todo toro tiene su lidia y si el toro es malo no te pedirán una lidia lucida". En este sentido, Jiménez Losantos ha recordado que "Madrid es el único sitio en el que el macheteo bien dado se aplaude".

El caso de Fernando Adrián

El domingo se celebró la Corrida de la Beneficencia con toros de Garcigrande. Andrés Amorós ha explicado que estos son "los toros favoritos de El Juli" y que es "una ganadería muy buena que lidia mucho". Piensa el cronista que "eso tiene un poco de peligro" porque pueden "resfriarse por exceso de éxito". "Fueron unos toros en realidad muy buenos, pero varios flojos y eso en Madrid no puede ser", ha añadido.

Sobre lo sucedido ha comentado que "primero no sustituyeron a Morante" y eso está "mal". "¿No ha habido en toda la Feria de San Isidro nadie que se haya merecido entrar en una sustitución?", se ha preguntado el cronista que ha dado algunos nombres una vez que ni Borja Jiménez o Manuel Escribano no podían entrar porque estaban toreando en Almería. Amorós ha mencionado a "Luque, Galván, Perera o algún veterano como Curro Díaz o El Cid". "Está muy bien el mano a mano, pero que los empresarios no se agarren a eso y den oportunidades a los nuevos", ha apuntado también.

"Castella con unos toros flojos no tiene interés", ha dicho Amorós antes de analizar "el caso de Fernando Adrián". Sobre este torero ha dicho que "es un poco como Borja Jiménez" y que aunque "la estadística no es lo fundamental, pero cuenta". En este sentido, ha comentado que "Fernando Adrián había salido dos veces por la Puerta Grande y después de eso la temporada pasada toreó 15 tardes solo y en las 15 salió por la Puerta Grande".

Amorós ha apuntado que "ojo, algo tiene este chico. Llegó y abrió la Puerta Grande por tercera vez. No es un exquisito ni va de artista por la vida". Ha indicado que lo que le pasa y por lo que no entra en las principales ferias es que "probablemente hay toreros que su apoderado pide más de lo que el mercado en ese momento le esta dando". Fernando Adrián en Madrid "estuvo muy bien y abrió la Puerta Grande" y es "un torero joven que se entrega absolutamente, que lo hace todo bastante bien dentro de su estilo y que pega unas estocadas tremendas es lógico que se merezca el triunfo".

"Así ha acabado la serie continuada de corridas", ha dicho Amorós aunque aún queda el epílogo de la Feria de San Isidro 2024 con la Corrida In Memoriam de Antonio Chenel Antoñete del próximo domingo 16 en la que Manzanares, Talavante y Paco Ureña lidian toros de Jandilla. Sobre el final del ciclo ha dicho que "parecía que acababa mal porque no había Puertas Grandes de matadores y al final ha habido dos" y que "ha dado la empresa el dato de que en San Isidro han pasado por la plaza 564.353 personas" a pesar de Urtasun y Óscar Puente.

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana que es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla, Mercaoficina y Carnicerías Lalo. Puedes volver a escuchar todos los episodios de Al Alimón en este enlace.