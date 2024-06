La tecnología puede ser nuestro aliado, pero también es una fuente de preocupaciones. Como decía aquel anuncio, "la potencia sin control" puede ser peligrosa. Y las máquinas con las que ahora trabajamos son muy potentes, tienen una enorme capacidad para facilitarnos la vida... pero también pueden ser utilizadas por los malos para complicárnosla.

Por otro lado, a todos nos extraña que en 2024 siga habiendo procesos más propios de finales del siglo XX. Del burofax como medio de notificación al interminable papeleo que debemos rellenar cada vez que contratamos un fondo. ¿No hay una forma de hacer todo esto más sencillo?

Pues sí, la hay, y esta semana, Sergio Fernández Pacheco, socio y director Financiero y de Operaciones de AzValor, ha venido a Tu Dinero Nunca Duerme para explicarnos cuáles son las novedades de la industria en esta materia. Porque el objetivo es que comprar y vender participaciones en un fondo sea tan sencillo como cualquier otra operación bancaria; que el partícipe no tenga que esperar 8-10 días, como mínimo, para ver su operación finiquitada; que no tengamos ese agujero negro de más de una semana durante el que no sabemos dónde está nuestro dinero.

"Desde hace meses estamos participando en un sandbox (con Allfunds) sobre lo que puede aportar blockchain al mundo de los fondos de inversión", nos explica Fernández Pacheco: "Lo primero, estamos organizando un modelo de distribución alternativo de los fondos de inversión; por ejemplo, nos preguntamos si se podría plantear un mercado secundario de fondos que fuera inmediato (para tener las participaciones en el momento que quieras)"

La idea, aseguran desde AzValor, es "equiparar el mercado de fondos de inversión al de acciones". Y van más allá: "La tecnología permitiría crear un mercado secundario en los fondos". Esto puede parecer un tecnicismo, pero sería revolucionario, implicaría órdenes de compra y venta que se ejecutan de forma inmediata, dinero que entra al fondo cuando el partícipe lo desea y trazabilidad de la situación de la posición de cada partícipe. Por ahora, estamos en período de pruebas, pero Fernández Pacheco está convencido de que "puede llegar a ser inmediato (la orden de compraventa y la operación), eso es seguro. La tecnología blockchain lo va a permitir". Además, todo esto se podría lograr mejorando un poco más todo lo que tiene que ver con la seguridad, para partícipes y gestoras: "Una de las ventajas del blockchain es la robustez desde el punto de la seguridad".

Por supuesto, no sólo blokchain interesa al sector. La Inteligencia Artificial es la tecnología de moda y todos los actores están desarrollando herramientas para aprovechar su potencial. En AzValor, no son una excepción: "Estamos mirando la IA con mucho detalle, porque ya se está utilizando en el mundo de la selección de activos. Tiene muchas capacidades, por ejemplo, el procesamiento de información es enorme. Pero, además, tenemos aplicaciones que ayudan en la gestión de riesgos: la IA se basa en la repetición de patrones de conducta y eso, por ejemplo para detectar fraudes, es excelente".