En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la corrida de Adolfo Martín que lidiaron Antonio Ferrera, Manuel Escribano y José Garrido. La mitad del festejo se vivió bajo un gran aguacero que llenó de barro el ruedo de Las Ventas. Lo primero que ha dicho Jiménez Losantos es: "Lo de Escribano ayer… ¡Qué vergüenza! ¿Por qué es la demagogia que al final a las autoridades les da miedo contrariar lo que puede pasar?".

El director de Es la Mañana de esRadio se refiere a que la presidencia negó una oreja al torero sevillano después de un alarde de valor bajo la lluvia. Amorós ha contado que él es "relativamente exigente, pero una cosa es ser exigente y otra ser puritano". El cronista ha continuado diciendo que "este torazo que ayer mató Escribano es el toro probablemente más espectacular de toda la feria. Un toro tremebundo, con unos pitones terribles. El chico, bajo el diluvio, se va otra vez a portagayola, lo recibe, le da verónicas, con el barro pone banderillas y le sale muy bien, se pelea con el toro y lo hace bien y luego lo mata de una estocada. Y la gente, refugiados en las gradas y andanadas… ¿Por qué no le da la oreja? No lo sé, todavía no lo sé". "Este año que hay poquísimas", ha añadido Federico.

"Creo que es ese miedo al qué dirán los exigentes. Que la faena no ha sido perfecta… ¡Pues claro que no ha sido perfecta!", ha dicho Amorós y ha explicado que "los toros de Adolfo que son cárdenos, preciosos, con unos pitones tremendos y una cabeza terrible. Resulta que hacía un calorín tremendo y los tres primeros no embistieron nada. No sirvieron para nada. Luego, cuando llega el 4º empieza a venir la tormenta de verano tremebunda y empiezan los toros a embestir. Tos tres últimos embistieron".

Bajo ese "diluvio" Antonio Ferrera "le sacó unos naturales suaves con muy buen gusto porque el toro iba", "Garrido se peleó con el toro y Escribano estuvo magnífico en su línea". Amorós ha recordado que "Escribano tiene una historia… ha matado 6 miuras, ha indultado victorinos y miuras ha estado dos veces a punto de morir por cornadas gravísimas". La del pasado jueves fue "una tarde tremenda", según el cronista.

Traca final con figuras en Las Ventas

Este viernes comienza el último fin de semana de la Feria de San Isidro 2024 con tres corridas en las que está previsto que se cuelgue el cartel de No Hay Billetes y en las que vuelven las figuras. Para Andrés Amorós como vienen estos toreros de la parte alta del escalafón "vienen otro tipo de ganaderías" y es "otro tipo de Fiesta". En la de hoy se lidian toros de Victoriano del Río y Cortés, que "son de lo mejor dentro de Domecq" para el cronista. Amorós ha añadido que "suele salir casi siempre alguno bueno" y las figuras "los eligen porque es buena ganadería". La lidian Emilio de Justo, Borja Jiménez y Roca Rey, uno de los carteles con más atractivo de toda la Feria de San Isidro.

Andrés Amorós ha dicho que "Emilio de Justo está muy bien y este año está mejor. Le ha costado un año recuperarse. Es un milagro que no esté gravemente lesionado. Ahora está más flexible y más natural y siendo un torero clásico y valiente es lógico que esté bien". Sobre Borja Jiménez tanto el cronista como Federico han recordado la entrevista que le hicieron ayer en esRadio. "¡Qué bien estuvo ayer! Lo que tiene es una afición y una dedicación", ha apuntado el director de Es la Mañana.

"Él quiere ser figura, el miércoles salió muy disgustado porque había estado bien y la gente no se había enterado del todo", ha dicho Amorós que cree que "hoy ha de salir a compensar lo del otro día. ¿Qué es lo que se juega? Se juega ser un torero para torear con las figuras o para matar victorinos que son dos escalones distintos. Hay que poner toda la carne en el asador"

Sobre Roca Rey, la primera figura del toreo y el más taquillero de todos ha, y cómo puede ser recibido en Las Ventas, Andrés Amorós ha comentado que "siempre ha habido en el público de Madrid dos partes, pero es que ahora hay una ruptura total. Como en España. Por un lado hay un sector que sabe, exigente, que va a las corridas, conoce a las ganaderías, por las mañanas está en el reconocimiento, es el que sabe, el que opina y que a veces se pasa de la exigencia. Es así. Luego hay otra una gente que va a la plaza, y tiene derecho también, a divertirse y a pasarlo bien. Son dos mundos muy muy alejados. No sé qué va a pasar ya veremos cuál de las dos partes se impone. Él está bien, complicado con sus dudas y con las espada".

Ortega, Aguado y una Beneficencia con Morante sin el Rey

El sábado se lidia una corrida homenaje a la Policía Nacional por su 200 aniversario con toros de Román Sorando para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. "Ortega y Aguado, las exquisiteces sevillanas", ha apuntado Amorós que ha añadido sobre la ganadería que "son toros nobles no demasiado fuertes. Se supone que mañana Ortega puede estar bien".

El domingo es la Corrida de la Beneficencia, uno de los carteles más importantes del la temporada taurina junto al Domingo de Resurrección de Sevilla y la Goyesca de Ronda, que este año lamentablemente se ha suspendido. En Madrid se lidiarán toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Sebastian Castella y Fernando Adrián. "A ver qué pasa, a ver si Morante ya se ha recuperado", ha dicho Amoros que ha contado que este festejo no lo va a presidir Felipe VI sino la infanta Elena.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana que es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla, Mercaoficina y Carnicerías Lalo. Puedes volver a escuchar todos los episodios de Al Alimón en este enlace.