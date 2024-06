En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado el comienzo de la última de la Feria de San Isidro 2024 en la que "vuelven los toros, las figuras, la expectación", según Federico. Amorós ha remarcado que "esta semana es la última de la feria, pero hay dos partes dentro de la semana, los tres primeros días corridas toristas con toreros que no son figuras martes, miércoles y jueves; y, luego, viernes, sábado y domingo figuras con otro tipo de toro".

Los de hoy martes son "toros de José Escolar, de encaste cercano a Victorino Martín" que son "toros cárdenos, de cuidado, tremendos y premiados en Madrid". Jiménez Losantos ha aportado que los del encaste Albaserrada son "casi alimañas, pero no por grandes sino por la mala uva que tienen. Quieren matar al torero". "El que quiera ver la corrida estos son toros para lidiar, no para ponerse bonito", ha recomendado el cronista.

A los toros de José Escolar "los matan tres diestros veteranos expertos en este tipo de toros". "El primero es Fernando Robleño, una de las debilidades del público madrileño y es lógico. Ha superado los 40 años, se las sabe todas, es un diestro clásico, está de profesor en la escuela de tauromaquia y sigue en activo", ha destacado Amorós. El cronista ha recordado también que "el año pasado hizo probablemente la mejor faena del año y no mató. Que ese es su punto débil. Algunos dicen que es porque es bajito. Siempre vemos a Robleño con muchísimo interés".

"El segundo torero, Damián Castaño, es el hermano menor de Javier Castaño. Son gente aguerrida de Salamanca", ha dicho Andrés Amorós. De este matador de toros ha añadido que "se ha curtido en las corridas duras. No es un torero exquisito, es técnico y lidiador. Tuvo mucho éxito hace poco y eso le ha dado un nuevo impulso con los toros de Dolores Aguirre. El único peligro que yo le veo es que no debe intentar ponerse como un artista porque no es lo suyo".

Sobre el tercero, ha apuntado que se llama Noé Gómez del Pilar y que "es madrileño, muy valiente y ha tenido cornadas fuertes". "Va a portagayola con este tipo de toros que tiene lo suyo. El momento de mayor gloria suya es que indultó un victorino además ha conseguido éxitos con esta ganadería".

