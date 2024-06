En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo sucedido en el penúltimo fin de semana de la Feria de San Isidro 2024 en las corridas de Santiago Domecq, Los Espartales y Pedraza de Yeltes.

"El viernes fue una gran corrida de Santiago Domecq", ha dicho Amorós a lo que Federico ha contestado "era previsible". "Es la más brava que hay ahora. Alguna gente se ha metido conmigo porque dije que Roca Rey no quiere torear Santiago Domecq y tengo mi fuente directa que me lo ha confirmado", ha explicado. "Es evidente, igual que no quiere torear con Luque", ha añadido el director de Es la Mañana.

El cronista ha criticado que "hay un problema" que es que "en Madrid lo del tipo… el toro que salió absolutamente extraordinario lo habían rechazado en el reconocimiento". Ha apuntado que "salieron dos extraordinarios. Es muy difícil lo del trapío, el tipo para Madrid, es muy discutible". "A cada ganadería tienes que respetar su tipo y no engordarlo innecesariamente", ha dicho Federico.

Para Amorós fue una "gran corrida" en la que salieron "dos toros extraordinarios en dos líneas", diferentes: "el tercero, el más fiero que cabe y el quinto, el más noble que cabe. ¿Cuál es mejor? Para el torero el noble para el aficionado el otro". De los actuantes, el cronista ha destacado que "Uceda Leal está en la etapa final de su carrera y conserva un estilo muy bueno de muletero y de estoqueador. Uno de los mejores". De Talavante que "tuvo la desgracia de que le tocó el toro el toro extraordinario que hacía el avión. Con un toro tan extraordinario quedó a la mitad o menos. Una figura en Madrid no se puede dejar un toro así".

La primera de Borja Jiménez en San Isidro 2024

Borja Jiménez

El tercer matador de toros en la corrida del viernes fue Borja Jiménez, el torero revelación de la temporada 2023 que hacía su primera aparición en San Isidro 2024 con gran expectación. Ha contado Amorós que a "Borja Jiménez, le tocó el toro fiero y ahí estuvo el chico jugándosela y fue una faena vibrante, emocionante. Sólo le pongo un reparo: la faena fue estupenda, pero entró a matar desde muy lejos. Yo no lo entiendo y pinchó por eso. Si no hubiera pinchado le hubieran pedido la segunda".

"En esta semana Borja Jiménez torea miércoles y viernes. El miércoles con los victorinos mano a mano con Ureña en la Corrida de la Prensa que asiste el Rey y el viernes los toros de Victoriano con Roca Rey y Emilio de Justo".

El triunfo de Diego Ventura

El sábado se celebró en Las Ventas una corrida Los Espartales para el toreo a caballo con Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura. Amorós ha dicho que pese a coincidir con la final de la Champions hubo una buena entrada.

El primero que actuó fue "un rejoneador portugués llamado Rui Fernandes, que lo hace bien, pero mató muy mal porque en Portugal no matan a los toros". De Sergio Galán ha dicho que torea "clásico y correcto" y que "cortó una oreja". De Diego Ventura ha dicho que es "la barbaridad". "Es el número 1, cortó dos orejas y pudo haber cortado cuatro. Entre otras muchas barbaridades hace una cosa que es el par a dos manos sin cabezal", ha añadido.

Tarde sangrienta en Las Ventas

Sobre la accidentada corrida del domingo en la que dos toreros acabaron en la enférmela ha dicho que los toros eran de Pedraza de Yeltes "fueron en general nobles, pero distraídos y eso es una cosa que desluce mucho que a la salida del pase el toro salga mirando para otro lado". "Juan Leal tiene un valor temerario y tuvo que matar al final cuatro toros y a Francisco José Espada, le volvió a coger un toro. Es un buen torero, pero le cogen mucho", ha contado.

El cronista ha explicado que el torero de Fuenlabrada "empezó haciendo el poste y así a un toro incierto no lo dominas. A la siguiente lo enganchó por el borde del vestido en la pierna, lo tiró por aire y al caer se dio un trompazo en la cabeza tremebundo que se quedó inconsciente. Felizmente no tiene cornada, pero tiene un traumatismo craneoencefálico que lo tienen que ver".

Del mexicano Isaac Fonsea ha dicho que es "como el viejo novillero que viene a sangre y fuego desde el hambre dispuesto a ganar". En este sentido ha recordado que "estuvo de finalista en la Copa Chenel mano a mano con otro toreo al que un toro cogió en el primer toro. Tuvo él que matar seis toros mientras llevaba una cornada desde el segundo y aguantó hora y media. Es pequeñito, pero matón". "Un guerrero azteca", ha apuntado Jiménez Losantos. Amorós ha dicho que el torero venía ya lesionado porque "tiene una grave distensión de ligamentos" por la que "tiene que operarse y no ha querido porque la convalecencia es de meses. Entonces está toreando sin que nadie lo sepa con distensión de ligamentos".

"El primer toro era muy bueno, estuvo muy bien y le cortó una oreja. Sale el segundo que era un torazo de Torrestrella tremendo. Empezó muy bien, pero el toro le cogió de forma muy mala, le metió el pitón por dentro de la chaquetilla por la espalda y lo tuvo ahí un rato. Parece que felizmente ha quedado en una cornada grave pero no más. Le habrá destrozado los músculos", ha explicado Amorós que ha finalizado diciendo que "hemos vivido unos días muy intensos y ya mañana comenzamos la última semana en la que va a haber de todo".

