Qué está pasando con la vivienda: de los precios disparados a las soluciones que no se han probado

No hay ningún tema en el que haya más unanimidad. De los ambientes académicos a las redacciones, pasando por los bares de barrio o los gabinetes de los partidos políticos. Junto a la amnistía y el destrozo institucional del Gobierno de Pedro Sánchez, la cuestión del año es la vivienda. Los precios se han disparado, sobre todo en el alquiler, pero también en la compraventa; y nadie parece tener una solución sencilla. Sí, unos señalan a los fondos buitre o a las plataformas de pisos turísticos. Otros, a la falta de oferta y a las leyes del actual Gobierno.

Por todo eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, nos arremangamos y nos metemos de lleno en la polémica más candente. Analizamos con Sergio Nasarre (catedrático de Derecho Civil y autor de "Los años de la crisis de la vivienda" y "La gran apuesta") las razones que pueden explicar lo ocurrido en los últimos trimestres.

Para empezar, por esa sensación de que parte de lo que ocurre es una derivada de esa burbuja inmobiliaria que sacudió España hace ya casi veinte años y de la que no terminamos de recuperarnos. Las consecuencias del colapso del ladrillo (y de las cajas) parece que todavía están con nosotros. Y si hubo una época en la que en nuestro país se construían más viviendas que en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia juntos; ahora parece que pasa lo contrario: apenas hay oferta para cubrir una demanda creciente.

También miraremos a la política del actual Gobierno. Porque la última intentona, la ley del suelo, no salió adelante, pero la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez no sólo no ha resuelto el problema sino que lo ha acentuado. Todas las disfunciones que afectaban al mercado de la vivienda siguen ahí: precios disparados, poca oferta, exigencias que hacen muy complicado el acceso a los colectivos más vulnerables, okupación y miedo de los propietarios, restricciones burocráticas a los empresarios...

De todo eso discutirán Nasarre, Nuria Richart y Domingo Soriano. Con un punto de partida descorazonador pero realista: no es sencillo conciliar los intereses de todos. Si queremos mantener el centro de las ciudades con su actual aspecto, la demanda se concentra en los grandes núcleos urbanos y, además, existe una competencia por el metro cuadrado en la que también participan extranjeros adinerados que quieren venir a vivir a España (o que usan el ladrillo como forma de diversificar las inversiones)... no habrá soluciones mágicas para resolver el sudoku. Eso sí, el intervencionismo, como apunta Nasarre, no funciona: se ha intentado ya en decenas de ciudades y siempre ha llevado al mismo resultado: menos vivienda disponible y precios más altos. Nuestro Gobierno no parece haberlo entendido.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el cantautor Jeff Buckley . Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Hallelujah"

"Grace"

"Lover, You Should've Come Over"

"Lilac wine"