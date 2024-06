Estrenos en cines: Amy Winehouse, un perro callejero y lo nuevo de los creadores de 'Intocable'

Estrenos en cines

Back to black

Biopic sobre la cantante Amy Winehouse, a manos de la directora Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey). El filme relata la turbia carrera de la artista conocida por éxitos como 'Rehab' y 'You Know I'm No Good', que murió a los 27 años por intoxicación etílica en 2011. Durante su corto periplo profesional rodujo dos álbumes: Frank y Back to Black, el último de los cuales le valió seis premios Grammy. A día de hoy es considerada una de las grandes leyendas de la música soul y R&B.

Arthur

Mikael Lindnord (Mark Wahlberg), el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Tras el momento en el que Lindnord le alimentó, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptar la perro y llamarlo Arthur y llevarlo con él a Suecia.

El exorcismo de Georgetown

Una de terror. Anthony Miller (Russell Crowe) es un actor que lidia con algunos problemas personales, empieza a intentar resolverlos mientras graba una película de terror. Su hija Lee (Ryan Simpkins), con la que ya no tiene mucha relación, se pregunta si quizá su padre está volviendo a sus problemas con la adicción o si hay algo más siniestro en el asunto.

Iris

Un marido maravilloso, dos hijas perfectas, una clínica dental exitosa: todo va bien para Iris (Laure Calamy). Pero, ¿cuándo fue la última vez que hizo el amor con su pareja? Quizá haya llegado el momento de tener un amante. Al registrarse en una aplicación de citas cualquiera, Iris abre la caja de Pandora: Los hombres van a caer del cielo ¡como si se tratase de lluvia!

La mujer dormida

Ana (Almudena Amor) decidió estudiar enfermería para ayudar a otras personas. Ahora, trabaja como cuidadora de una mujer que se encuentra en estado vegetativo. En principio todo va correctamente, llega a la casa, realiza su trabajo y se marcha. Así hasta que comienza a tener sentimientos por Agustín (Javier Rey), el marido de la mujer. Este hecho hará que comiencen a perseguirla varios fenómenos paranormales cada vez que intente entrar en la casa.

La promesa de Irene

Este filme inspirado en hechos reales narra la historia de la enfermera Irene Gut (Sophie Nélisse) es trasladada y obligada a trabajar para el ejército alemán, durante la invasión nazi de Polonia en 1939. En ese momento es obligada a trabajar como ama de llaves de un comandante nazi (Dougray Scott). En lugar de ser sumisa y y hacer lo que le piden, Gut lo arriesgará todo para salvar a una docena de judíos refugiándolos en casa de su jefe. Por esto, fue condecorada con la medalla de los Justos entre las Naciones por su extraordinario valor.

Un año difícil

Nueva película de Olivier Nakache y Éric Toledano Albert, directores de Incoable. Albert y Bruno están en la ruina, y al límite de sus fuerzas. Para salir adelante ambos realizan un trabajo comunitario en una asociación benéfica. Allí conocen a un grupo de jóvenes activistas indignados con el cambio climático, la justicia social y la ecorresponsabilidad. Atraídos más por la cerveza y las patatas fritas gratis que por sus argumentos, Albert y Bruno se integran poco a poco en el movimiento. No tienen muchas convicciones, su objetivo es sacar provecho de cada acción y cada acto de rebeldía. Aunque parece que todo va bien, juntos se encontrarán cara a cara con las paradojas de nuestro tiempo.

Haikyu!! Batalla del basurero

Anime japonés deportivo basado en la popular serie juvenil de vóleibol Haikyu!!, que a su vez se basaba en el manga creado por el mangaka japonés Haruichi Furudate. Para ser como su ídolo, Shoyo Hinata se une al club de vóleibol de la escuela Karasuno. Pronto Hinata se dará cuenta de que deberá hacer equipo con su rival de la escuela, Tobio Kageyama. Sus forma de jugar, opuesta una de la otra, se convierten entonces en un arma inesperada. Pero, ¿podrán derrotar a sus rivales de la escuela Nekoma en la esperadísima Dumpster Battle? Sin duda será el enfrentamiento definitivo entre los dos equipos.

Tatami

La judoka Leila y su entrenadora Maryam viajan al Campeonato Mundial de Judo con la intención de traer a casa la primera medalla de oro para Irán. A mitad de la competición, reciben un ultimátum de la República Islámica que exige a Leila fingir una lesión y perder. Con su libertad y la de su familia en juego, Leila se enfrenta a una decisión imposible: fingir una lesión y obedecer al régimen iraní, como le implora Maryam, o desafiar a ambos y seguir luchando por el oro.

Redes vacías

Drama alemán. Amir y Narges, dos enamorados que podrían describirse como nacidos bajo una estrella de la mala suerte. El joven procede de una familia pobre y, tras ser despedido de su trabajo de camarero, se ve obligado a buscar trabajo en una comunidad pesquera. Narges tiene un estatus social más alto y procede de una 'buena familia'. Por el momento, mantienen su relación en secreto. Para poder casarse, Amir tiene que ganar suficiente dinero para la dote.

Pandilla al rescate

Animación francesa en la que un grupo de animales en peligro de extinción se han de enfrentar a otra amenaza más inminente: en su selva ha pasado algo que va a arrasar con los árboles.

Un misterioso supervillano ha cubierto la selva con una espuma rosa que explota al contacto con el agua y… ¡queda menos de un mes para la estación de lluvias!