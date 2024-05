En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la corrida de Alcurrucén con Daniel Luque, David Galván y la confirmación de alternativa de Víctor Hernández en la que los toros "salieron bastante mansos y no mejoraron casi ninguno, salvo el tercero." El cronista ha dicho que "confirmó Víctor Hernández y estuvo valiente. No tiene la experiencia de los otros. Es otro nivel".

Sobre la actuación de Daniel Luque, Amorós ha apuntado que "estuvo magnífico" con el toro manso. Por su parte, Jiménez Losantos ha dicho que "es extraordinario. Cuando tantos se arriman en falso éste se arrima de verdad cuando es la única faena que tiene un manso. ¡Y cómo lo hizo el tío! No perdió ni un paso nunca en toda la faena. Le daba en todo momento la distancia precisa ¡Eso es dificilísimo! ¡Eso sí es jugársela!". "Sabe y puede", ha aportado Amorós y ha añadido que Luque estuvo "jugándosela de verdad". "Ahora hay que ir acertando y mejorando. No ha acertado mucho en la elección de las ganaderías ¿por qué no eligió Santiago Domecq? ¿Por qué no eligió La Quinta? ¡Por que son las corridas que a él le hacen falta!", ha destacado.

De David Galván el cronista ha dicho que "es la nueva locura de Madrid". "Arda Güller", ha dicho Federico. Amorós ha contado que este torero de San Fernando "está muy bien" y que "sustituyó a Manzanares y es un torero de estética, tiene una elegancia natural y es buen torero". "Problemitas que le pongo: es mejor en lo accesorio que en lo fundamental. No es lo mismo un natural que una trincherilla". En este sentido, Federico ha explicado que "hay que decir que esos son más bien pases de recurso cuando se te viene encima un toro y no sabes que hacer para sacártelo de encima, pero torear… eso no es torear".

"Con el buen gusto que tiene para algunas cosas sigue saliendo de los pases de pecho mirando al tendido", ha indicado Amorós antes de explicar que la corrida tuvo "dos cosas malas". La primera es que fue "una corrida larguísima" de "más de dos horas y media". El cronista ha añadido que "un espectáculo de más de dos horas y media es que no puede ser. Habría que cortar muchísimo porque se puede acortar mucho. Una cosa son las prisas y otra la agilidad".

La segunda es que "eran toros mansos" que querían "volver a la querencia" y los toreros "mandan a un peón para traerlo, pero el toro se vuelve". "¿Por qué no vas desde el comienzo allí donde el toro quiere?", se ha preguntado. Sobre el festejo, Federico también ha recordado "el quite heroico al picador caído. ¡Realmente fue una décima de segundo a cuerpo!". "Sin hacer demagogia le ha faltado la vida. Espero que le den todos los premios al mejor quite", ha dicho Amorós.

El momento de Borja Jimenez

La corrida con la que empieza este penúltimo fin de semana de San Isidro 2024 es la de Santiago Domecq. Andrés Amorós ha dicho que "nunca se sabe", pero ha recordado que "en Sevilla ha sido la corrida más brava que hemos visto hace años. De 6 toros han embestido 5. Algo extraordinario y se ha llevado todos los premios. ¿Por qué no los ha escogido Luque? ¿Por qué no los quiere torear Roca Rey?". Sin embargo, ha contado que "han echado para atrás los veterinarios en el reconocimiento alguno de los toros que venían. No es lo mismo que el toro de Sevilla que el de aquí".

Sobre los actuantes ha dicho que "vamos a ver a Uceda Leal" que "ha sido un gran torero clásico y un magnífico estoqueador, pero está en la última etapa de su carrera. No está para competir para competir con nadie ahora, me temo". También ha apuntado que "acierta Talavante o su apoderado apostando por lo de Santiago Domecq. Hoy cualquier cosa que le haga a estos toros tendrá mucho más éxito".

El tercero en la terna es Borja Jiménez. Sobre este torero sevillano ha dicho Amorós que es "la gran apuesta del aficionado este año, la apuesta emergente". Ha contado que el matador de toros "no se lo ha creído" y que "es un chico encantador". "¿Qué hace Borja Jiménez? Jugársela de verdad, dar el pecho, cruzar al pitón contrario, no hacer nada de adornos, dominar y eso con toros de Victorino en Madrid y con toda clase de toros", ha destacado.

Sobre la corrida de mañana ha dicho Amorós que "hay rejones" y que por eso "está muy astutamente" colocada "pensado por la final de la Champions" aunque cuando se presentó "no se sabía si iba un español o no". "Creo que las cosas se arreglan cuando uno quiere. ¿Por qué la corrida de mañana en vez de a las 7 de la tarde no empieza a las 6? Sino mañana a las 8 y media de la tarde, que estará Diego Ventura haciéndolo estupendamente, mucha gente saldrá corriendo. Es una pena y fastidia al espectáculo", ha reflexionado. En cuanto al festejo que cierra este fin de semana ha indicado que "el domingo hay una corrida de aúpa. Unos torazos tremendos y unos jóvenes que de los que se juegan la vida". "Jornaleros de la gloria", ha apuntado Jiménez Losantos.

