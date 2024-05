En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la corrida de Juan Pedro Domecq en la Feria de San Isidro 2024 que volvió a llenar por enésima vez los tendidos, gradas y andanadas de Las Ventas. "Yo no he visto más gente en la plaza de Madrid nunca. No te puedes ni mover de la Fiesta que es", ha dicho Amorós antes de entrar en faena y contar lo sucedido en el ruedo de la Monumental de Madrid.

Federico ha hablado de cómo vio a Morante, el cual está en una mala situación. "Cuando vi la cara de Morante dije: ¿pero por que sale? Era una cara que era evidente que no está para torear", ha asegurado el director de Es la Mañana. Amorós ha explicado que el torero de La Puebla del Río "está hundido en su depresión" y que "esbozó unas verónicas, pero no está para eso".

Sobre el ganado, Amorós ha apuntado que "los toros de Juan Pedro Domecq "no tenían casta" salvo "el 5º, uno que pesaba casi 700 kg" que "sí se movía y era bondadoso". "¿Un coche grande no anda? Depende del motor que tenga", ha señalado el cronista, que también ha indicado que "Talavante cortó una oreja barata". "Es como Roca Rey, pero sin importancia. Roca Rey hasta cuando hace demagogia tiene un empaque de líder y Talavante no tiene ese empaque. Casi todo lo que detesto en los toros está ahí", ha dicho Jiménez Losantos.

Andrés Amorós ha indicado sobre el torero extremeño que "mientras a la gente le guste él no tiene esa autoexigencia. Le dan una orejita barata, mata mal…". En cuanto al tercer actuante ha añadido que "Pablo Aguado apunta detalles estético, pero no manda y si no mandas en el toro no puede ser". "Lo que critico a las figuras es que están esperando el toro que se deja. Toda la vida la tauromaquia ha sido otra cosa. Ha sido lidiar a los toros dandole a cada uno la lidia que le corresponde. En Madrid son de buenas ganaderías y si te metes con ellos normalmente responden", ha destacado.

Fiesta del Corpus: corridas de toros en las plazas

Andrés Amorós ha dicho que "hoy es la fiesta del Corpus" y "hay toros como siempre ha habido en Toledo, en Granada, en Sevilla y en Madrid, donde hay una gran corrida y otra vez estará llenísimo aquello". El cronista ha dicho que "hoy son toros de Alcurrucén, es decir, de encaste Núñez" y que "son toros interesantes". "Resulta que Manzanares se ha puesto malo. Es muy buen torero, pero tiene una salud… Tiene una neumonía viral y ha acertado la empresa porque le sustituye David Galván", ha contado el cronista.

Federico ha recordado que este torero gaditano que sustituye a Manzanares "estuvo bien el otro día". Amorós ha dicho que no es una sorpresa que hayan elegido a Galván porque "es un chico que torea bien, que ha ido poco a poco mejorando". "Le han dado la sustitución, pero se la juega un poquito", ha apuntado.

También torea hoy en Las Ventas Daniel Luque que "el otro día metió la pata toreando esos toros que no valían para nada y hoy tiene que apretar". "Él está compitiendo a distancia con Roca Rey, porque Roca Rey no quiere y para eso tiene que apretar". También se celebra "la confirmación de Víctor Hernández" un torero que "hemos visto en Madrid muchas veces, que está bien, pero no tiene este nivel alternando con figuras".

Amorós también ha contado "una noticia horrorosa para la Fiesta y la cultura hispánica: ya han prohibido los toros en Colombia" y "la lección que sacamos es que a eso conduce el populismo de extrema izquierda". Además ha dicho que "el Senado rechazó la supresión del PNT, lo que está bien".

