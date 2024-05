Inversión en calidad con Santa Lucía AM, una estrategia que lleva un 30% de rentabilidad

"Estamos acostumbrado a estilos como el value o el growth, pero la inversión en calidad es distinta, consiste en invertir en las mejores empresas del mundo líderes globales que dominan sus industrias, industrias concentradas y que gozan, además, de crecimiento estructural", explica Juan Llona, manager del fondo Santa Lucía Quality Acciones FI.

Llona añadía que el valor y el crecimiento son características que se enmarcan en otro tipo de estilos, pero que el que caracteriza a los "quality investors", es el de la calidad de las compañías, que son "líderes en industrias concentradas", fue una de las ideas que más repitió el especialista.

El fondo Santa Lucía Quality Acciones, "no tenemos nada sistemático en el fondo, queremos que lo que va bien, siga yendo bien", decía, Juan Llona. "Este fondo está dirigido a inversores de largo plazo. Mínimo 3 años e idealmente 5 años. Está diseñado para ofrecer rendimientos del 10-12% anualizados. Este año hemos hecho un 30%, igual el año que viene no se da tan bien, pero por eso decimos que tienen que suscribirlo inversores a largo plazo", insistía Tacho Arrimadas, director comercial de Santalucía AM.