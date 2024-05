En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la novillada de Guadaira, que fue completada con algunos novillos de Torrehandilla y que lidiaron Lalo de María, Pepe Luis Cirugeda y Alejandro Chicharro. Además, han hablado del cartel de hoy con Morante de La Puebla como principal reclamo en la corrida de Juan Pedro Domecq.

"La novillada duró más de dos horas y media y gracias a Florito que logró meter en los corrales a dos novillos devueltos", ha comenzado comentando Andrés Amorós. El cronista taurino ha dicho que se lidiaron "novillos de Guadaira y Torrehandilla, las dos ganaderías de origen Jandilla" y que fueron "novillos flojos, nobles, que dieron poco juego".

De los actuantes ha comentado que "Lalo de María le pasó algo muy concreto y grave: no conecta con el público y eso para el futuro no es bueno" y que "Pepe Luis Cirugeda para venir a Madrid está verde". Ha añadido que "todo el protagonismo lo tuvo Alejandro Chicharro". "Yo apostaba por él porque había abierto la Puerta Grande de Las Ventas el 1 de mayo y eso normalmente no es una casualidad. Ayer no la abrió porque falló con la espada, pero estuvo casi mejor que la otra vez. Es un novillero serio, que torea y habrá que ver a donde llega. Está anunciado para San Fermín. De momento recuerden este nombre: Alejandro Chicharro", ha explicado.

Dudas sobre Morante y Juan Pedro Domecq

La corrida que se celebra este miércoles en Las Ventas es uno de los carteles más interesantes de San Isidro 2024. Es la segunda corrida de Morante de La Puebla en el ciclo y lidia toros de Juan Pedro Domecq junto a Talavante y Pablo Aguado. Amorós ha dicho que hoy "empiezan una serie de tardes que va a haber con las figuras y con No Hay Billetes seguro".

"Hoy hay toros de Juan Pedro Domecq y asalta la gran duda: ¿serán esos toros artistas dulces y bondadosos que facilitan el éxito de las grandes figuras o serán esos que se caen y no tienen fuerzas y desesperan a los aficionados?", ha dicho Amorós. Federico ha apuntado: "¿Se derrumbarán al primer picotazo sin llegar a puyazo? ¿Rodarán por la arena y la gente aullará?". "O serán muy buenos, si es que las dos cosas tiene Juan Pedro. No se sabe", ha añadido el cronista.

La otra "gran pregunta" corresponde a Morante de La Puebla y su estado psíquico. "¿Estará Morante saliendo de su depresión y su mal momento anímico?", se han cuestionado Amorós. "De todos modos, ver a Morante incluso deprimido vale más que ver muchas inas que les vemos a otros", ha dicho. Jiménez Losantos ha apuntado "tres verónicas… las verónicas son la parte fundamental en el toreo de capa. Ya no te digo chicuelinas: bernadinas, arrucinas, tontolinas y talavantinas".

De los otros dos actuantes Andrés Amorós ha dicho que "Talavante el otro día cortó una orejita de la que, la verdad, yo casi ni me acuerdo. Tiene que justificar que es el torero que va a actuar cuatro tardes" y de "Pablo Aguado ha sido durante un tiempo una gran esperanza de toreo artístico sevillano junto con Ortega, pero se ha quedado atrás. Ahora lo que suele hacer es dar esas dos verónicas o tres muy lentas, pero no suele hacer una faena completa y eso en Madrid es poquito". "Mira que prometía hace tres años", ha señalado Federico. "Hay muchos que prometen y hay que consolidarlo", ha rematado Amorós.

Además, Amorós ha comentado una iniciativa de la Fundación Toro de Lidia en el Senado, la última hora del estado de salud de Curro Romero y la prohibición de las corridas de toros en Colombia. Otra de las noticias que se han conocido en las últimas horas es la baja de José María Manzanres para la corrida del jueves 30 por una neumonía y que será sustituido por David Galván, uno de los toreros que más han brillado en la primera parte de San Isidro 2024.

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana