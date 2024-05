En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo sucedido en el tercer fin de semana de la Feria de San Isidro de 2024 y las corridas de Conde de Mayalde, La Ventana del Puerto y la mixta del domingo que han reunido desde el jueves "cuatro días seguidos de No Hay Billetes". En este sentido, Amorós ha destacado con ironía el "éxito" que están teniendo los ministros Urtasun y Óscar Puente con sus proclamas antitaurinas. Además, ha contado la última hora del estado de salud de Curro Romero, que ha sido ingresado tras romperse la cadera.

El cronista ha comenzado analizando la corrida del viernes en la que había "máxima expectación" por ser la primera corrida de Andrés Roca Rey en San Isidro 2024. Los toros fueron de Conde de Mayalde y fueron "variados de pelo, serios y con complicaciones" y confirmó Jorge Martínez que "es un estilista y torea con gusto". Este matador de toros "sufrió una voltereta" y otra "se llevó por delante a Cayetano". El torero de dinastía fue arrastrado "por el suelo" y aunque "no hubo cornada" sí que sufrió "un golpe que es como si un camión o un tren te pasa por encima". "El toro trituró la chaquetilla", ha destacado Federico.

"El foco estaba puesto en Roca Rey", ha dicho Amorós, pero el torero peruano, máxima figura actual del toreo, se estrelló. El cronista ha explicado que "las estadísticas en los toros no cuentan, pero un poquito sí" y el diestro "mató dos toros y escuchó cinco avisos, dos en el primero y tres en el segundo". "Roca Rey y otros toreros ahora se dedican a una cosa que los aficionados llamamos las inas: espaldinas, bernadinas, manoletinas… algo que no es justamente lo que nos gusta. Lo que nos gusta son las verónicas y los naturales", ha indicado. Por su parte, Jiménez Losantos ha apuntado que el torero "estuvo bastante contenido. Sólo lo hizo al final y le sobró. Me pareció injusto porque era una faena de oreja sin duda".

Amorós ha contado que "la gente no se ha enterado bien que Roca Rey mataba muy bien cuando estuvo con José Antonio Campuzano y después de eso ha perdido un poco el sitio con la espada. El problema es la espada, que no lo ve claro. La prueba es que en la Plaza México le han tocado también los tres avisos. Antes eso para un torero era una vergüenza terrible, ahora no, no importa tanto. En fin, en una primera figura eso no está muy bien". Cree el cronista que "en el caso de Roca Rey pasó algo muy raro". Ha contado que "el toro segundo suyo que era manso y no lo mató bien. Le dieron un aviso, un segundo aviso… no quiso entrar a descabellar. No se sabe si creyó que iba a caer el toro y no cayó, lo que es un error y una primera figura no debe cometerlo. Y si no quiso y se desentendió, peor. Cinco avisos en Madrid no está nada bien". "A mí me gustó más de lo que esperaba en el primero", ha añadido Federico.

La equivocación de Daniel Luque

En la corrida del sábado hubo "otro deseaste ganadero". Este "estaba previsto porque las de El Puerto de San Lorenzo fue desastrosa y la de La Ventana del Puerto, que es la hermana de otro encaste, también fue desastrosísima". Ha argumentado Amorós que "no está bien pensado" porque "en Madrid en San Isidro, que es una feria larga, no es bueno que un torero o una ganadería repita dos días seguidos. La ganadería fue un desastre".

En este festejo confirmó "un chico de Chiclana de la Frontera que se llama Christian Parejo". El cronista ha contado la historia taurina de esta localidad gaditana que es "una de las cunas del toreo". El confirmante "estuvo voluntarioso" para Andrés Amorós y su padrino de confirmación, Sebastian Castella "con unos toros que son una birria estuvo pesado". Sobre Daniel Luque ha dicho que "tuvo unos detalles muy buenos en el sexto". Sin embargo, ha criticado la elección del torero sevillano de lidiar esa corrida. "La idea es clara: Luque es un torero poderoso y necesita toros con poder, toros que no tienen poder no tiene interés ninguno". Por esa razón piensa que "Luque se equivoca toreando esos toros. Se apuntan a toros presuntamente cómodos, que te dejen y eso es un espanto. Se equivocan. Parejo no elige los toros, pero Luque ya puede opinar".

¿El adiós de Cayetano?

En el festejo del domingo, que hizo el cuarto No Hay Billetes seguido en Las Ventas, hubo para Andrés Amorós "uno de los carteles más disparatados, absurdos, que no logro entender todavía porque mezclar rejones y toreo a pie no me gusta". "El rejoneo es estupendo, pero por muy bien que esté el rejoneador es otra historia. ¿Qué tienen que ver Ginés Marín y Cayetano? No son parecidos ni rivales", ha dicho. Federico ha indicado que estaba "uno que llega y otro que se va", en referencia a Ginés Marín y Cayetano Rivera. El tercero en el cartel fue el rejoneador Diego Ventura, primera figura del toreo a caballo. Amorós ha continuado diciendo que "es muy difícil encajar a los toreros para hacer los carteles, una especie de puzzle, pero no puede funcionar".

"El último toro Cayetano lo brindó al público, porque era su último toro de la Feria de San Isidro ¿será su último toro en Madrid o no? Es posible. Él aprendió tarde y está en la última etapa de su carrera", ha dicho el cronista que ha apuntado que "Ginés Marín, estuvo mal con los toros de La Quinta y tenía que rehabilitarse y demostrar su capacidad. Con los toros de Montalvo, que fueron regulares, con su casta y sus problemas y con un sobrero de José Vázquez complicadito, demostró ganas y que tiene capacidad. Le brindó el último a Curro Vázquez, que ha sido su apoderado, su gran maestro. No llegó a triunfar, pero se rehabilitó y hay que contar con él".

