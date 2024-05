Estrenos en cines: Furiosa, el primado que plantó cara al comunismo, amor prohibido y locura argentina

Estrenos en cines

Furiosa: De la saga Mad Max

En un mundo postapocalíptico donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes se guían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos. En este contexto conoceremos la historia de la arrebatadoramente despiadada, salvaje y joven Furiosa (a la que interpreta Anya Taylor-Joy). Precuela de Mad Max: Fury Road, que supone -a su vez- la quinta entrega de la franquicia creada por el australiano George Miller. Entre el reparto también destaca Chris Hemsworth.

El primado de Polonia

De Polonia nos llega esta película basada en hechos reales que nos cuenta la historia del cardenal Wyszyński. Después de tres años de prisión bajo el régimen comunista, el primado de Polonia recupera su posición al frente de la Iglesia en el país. La película narra la historia de este líder espiritual y visionario, quien se enfrenta a las autoridades comunistas para obtener mayores derechos para la Iglesia y la nación oprimida. Sin embargo, lo que inicialmente parece un acuerdo se transforma en una guerra silenciosa: una lucha por la libertad religiosa y la dignidad humana.

Historias

Once historias nos reflejan que todos somos más parecidos de lo que pensamos. No importa de dónde vengamos, quiénes seamos o dónde hayamos nacido, todos sentimos amor, miedo, felicidad, esperanza… y esos sentimientos nos unen. Narraciones que van desde el nacimiento a la vejez, pasando por todas las etapas: el primer amor, el primer desamor, la madurez, las complicaciones y decepciones de la vida adulta, las despedidas… 11 escenas unidas por la lucha de sus protagonistas contra el miedo y la búsqueda de la felicidad. En el reparto podemos encontrar a Fernando Tejero, Maggie Civantos, Aura Garrido, Emilio Gutiérrez Caba, Luisa Gavasa o Juan Diego.

El último verano

Coproducción entre Francia y Noruega. Drama de suspense en torno a las problemáticas de género y la libertad femenina, que es un personal remake de Reina de corazones (2019), película de la directora danesa May el-Toukhy. Anne (Léa Drucker) es una brillante abogada que vive con su esposo Pierre y sus hijas. Cuando gradualmente inicie una apasionada relación con Theo, el hijo de Pierre de un matrimonio anterior, pondrá en peligro su carrera y su vida familiar.

El último Late Night

Terror que llega desde Australia y nos sitúa en 1977 cuando Jack Delroy presenta un programa nocturno de entrevistas conocido como Night Owls, que resulta el espacio preferido para todos los torturados por el insomnio en Estados Unidos. Sin embargo, un año después de la muerte trágica de su esposa, la convicción de Jack se tambalea y los índices de audiencia se resienten. Para darle la vuelta a la situación planea un especial para la noche de Halloween que nadie olvide, sin darse cuenta de que esta a punto de llevar el mal a todos los hogares de Estados Unidos.

Segundo premio

Drama musical que (no) es una película sobre Los Planetas, la veterana banda granadina responsable de éxitos como Un buen día, Pesadilla en el parque de atracciones, Qué puedo hacer o Himno Generacional Nº 83. Granada, finales de los 90, en plena efervescencia artística y cultural. Un grupo de música indie vive un momento delicado: la bajista rompe con la banda buscando su sitio fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Mientras, el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país.

Se abre la veda

De Francia llega esta comedia. En un pueblo tranquilo, se pone a la venta una casa de ensueño en medio de la nada. Para Simon y Adelaide, hacinados en su piso parisino con sus dos hijos, es la oportunidad perfecta para dar el paso y dejar atrás el infierno de la ciudad. Pero el sueño se convierte rápidamente en pesadilla cuando se dan cuenta de que sus amables vecinos están utilizando su jardín... ¡como coto de caza! Así, se declara la guerra entre vecinos, donde todo vale.

Jugando con fuego

Mathieu le debe todo a su amigo Vincent: su casa, su trabajo, y hasta el haberle salvado la vida hace diez años. Juntos, con sus parejas, forman un equipo inseparable y viven una vida sin preocupaciones en la costa azul. Pero, la lealtad de Mathieu se pone a prueba cuando descubre que Vincent le es infiel a su mujer. Cuando la amante de Vincent aparece asesinada, la sospecha se instala en el corazón de las dos parejas, acompañada de un cortejo de cobardías, mentiras y culpabilidad.

Calladita

La vida de la protagonista de la película Calladita (Miguel Faus) no es nada sencilla, ella soñaba con un buen trabajo y una casa para ella. Sin embargo, su realidad no es nada así, trabaja de empleada doméstica en una enorme mansión en la Costa Brava. Allí, tiene que pasar sus horas sirviendo a un grupo de veinteañeros con dinero y sin problemas que solo quieren disfrutar en verano. Mientras ellos no paran de beber deliciosos cócteles de fiesta, ella tiene que poner lavadoras, al tiempo que busca una forma de sobreponerse a esta situación.

Muchachos, la película de la gente

Documental sobre la fiesta más numerosa de la historia argentina, las celebraciones por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Una experiencia cinematográfica que, a través de videos obtenidos mediante la convocatoria a argentinos en todo el mundo y material inédito con tomas de drones de los festejos y de la llegada de la Selección, lleva al público a ese diciembre eterno donde las calles se tiñeron de celeste y blanco. El documental de Jesús Braceras cuenta con la narración del actor Guillermo Francella.