En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo sucedido en la corrida de El Puerto de San Lorenzo lidiada por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo y han hecho la previa de las corridas del tercer fin de semana de San Isidro 2024.

Andrés Amorós ha dicho que los toros de El Puerto de San Lorenzo salieron "muy malos no, peores" porque "un toro bravo tiene tener fuerza, casta y algo de bravura si no tiene ni fuerza, ni casta, ni bravura y si sale ya cayéndose o si embiste con un trote cochinero…". Para el cronista los toros fueron "un desastre" y por eso "no importa nada" de lo que hicieran los tres matadores de toros, "ni la orejita de Talavante, ni la petición de Rufo". "A Juan Ortega le dieron dos puntazos, hizo dos cositas y nada", ha añadido Amorós que ha apuntado que los toros fueron "mal picados" y con "mala lidia".

También ha comentado que salió "un toro con una querencia clarísima a chiqueros, mansísimo" y que cuando eso pasa "hay que torearlo en chiqueros". Tomás Rufo estuvo "corriendo detrás del toro". "Si te pusieras desde el comienzo donde el toro quiere estar y se encuentre más a gusto allí le toreas y le puedes", ha recomendado.

Fin de semana de No Hay Billetes

En el festejo del jueves 23 se puso el No Hay Billetes y "hoy lo hay y mañana también", ha destacado Amorós que con ironía cree que se debe al "el éxito del irrelevante Óscar Puente", uno de los ministros de Pedro Sánchez que atacaron la tauromaquia. En la del viernes 24 se lidian "toros de Conde de Mayalde, que son bastante interesantes". El cronista ha destacado que ha visto "buenas corrida en Madrid y en Gijón de esta ganadería", pero que en el festejo "todo se centra en Roca Rey".

Federico Jiménez Losantos ha apuntado sobre el astro peruano que "si tiene toros funcionará". "Sí, espero que sí. Con su estilo veremos a ver", ha añadido Amorós. "Lo previsible", para el cronista es "que esté bien y que haya cierta división de opiniones". "Él, que es muy valiente, se mete a la gente en el bolsillo con su entrega y su valor y a los más exigentes su estilo no les parece muy clásico", ha señalado. "Y la deuda Luque", ha aportado Federico. Amorós ha rematado diciendo que "lo que pasa es que las minorías no son despreciables porque acaban imponiendo su criterio muchas veces". En este festejo también están "Cayetano, que está al final de su carrera, y confirma la alternativa Jorge Martínez".

El sábado 25 hay otro No Hay Billetes y toros de La Ventana del Puerto. Amorós le ha dicho a Federico "imagínate con qué animo vamos", después de ver el fracaso de su ganadería hermana El Puerto de San Lorenzo este jueves. Es la "confirmación del alternativa de otro chico, Christian Parejo, que es de Chiclana pero se fue a aprender a torear a Béziers". En el cartel también están anunciados Sebastian Castella "que está bien", según Andrés Amorós, y Daniel Luque. Sobre este matador de toros ha recordado el cronista que es su "primera corrida" en la Feria de San Isidro 2024. A Luque "hay que verlo porque tiene que dar el golpe fuerte. Es el que más puede con los toros y tiene su mal genio y mal carácter", ha añadido.

"El domingo es un cartel realmente peculiar, extraño", en el que se espera también una muy buena entrada. Se lidian "toros de Montalvo y Capea" por "por un lado, Diego Ventura que está muy bien, es el número uno de los rejoneadores" y "a la vez con Cayetano y Ginés Marín, que el otro día estuvo muy mal y algo tendrá que hacer", ha explicado Amorós. El cronista ha dicho que este fin de semana "hay que fijarse en Roca Rey hoy y mañana Daniel Luque, que son los que concentran la atención de toda la afición. Además ha recordado que "las dan en abierto en TeleMadrid". Aunque todas se pueden ver en la plataforma One Toro.

