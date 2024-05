En estos día el tiempo primaveral de Madrid está haciendo de las suyas en la Feria de San Isidro que encara ya su segundo fin de semana marcado por la variedad de encastes. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de Federico, Isabel González y Andrés Amorós han analizado lo sucedido en la corrida de Victoriano del Río lidiada por Sebastian Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo; la previa de las corridas que vienen en los próximos días y los ataques a la tauromaquia del ministro Ernest Urtasun.

Amorós ha dicho que ayer en Las Ventas se vivió "un invierno aceptable" en el que hubo "otro No Hay Billetes". Ha indicado que entre otras personalidades estuvieron "Ayuso y Page" y que se celebró "el Día de la Tauromaquia". Sobre esto ha contado que por la Fundación Toro de Lidia "se ha buscado que coincida con la fecha en la que murió Joselito el Gallo, que era el rey de los toreros". "Se ha celebrado en Barcelona en la plaza de toros, pero sin toros y los Mossos intervineron porque los antitaurinos querían armar follón. Una locura", ha añadido.

El cronista ha dicho que los toros de Victoriano del Río fueron "variados de presentación y de juego". "Algunos los comparaban con una gaseosa de bolita", ha indicado, por cómo iban perdiendo el poder durante la lidia. De los toreros actuantes ha dicho que "Castella está bien, pero tuvo mala suerte con los toros" y "un defecto que tiene con los toros que prolonga demasiado las faenas".

De Manzanares ha apuntado que "está regular, que tiene estética y calidad, pero no está en su mejor momento". Sobre Tomás Rufo ha dicho que "es un joven muy prometedor y estuvo muy bien. Un toro le dio una voltereta tremenda. Parecía que llevaba cornada y felizmente no la llevaba. Toreó bien, cortó una oreja y la gente estaba deseando que cortara otra en el último para que abriera la Puerta Grande. No pudo ser porque el animal no lo permitió". "Ayer hubo una cosa estupenda. Hubo grandes ovaciones a picadores y banderilleros. Esto es muy importante. Es todo un conjunto y son toreros de oros y de plata y es muy importante que los llamados subalternos son toreros", ha dicho el cronista.

Fin de semana "importante" en Madrid

Andrés Amorós ha dicho que hoy comienza "un fin de semana importante" en la Feria de San Isidro 2024. Ha señalado sobre la corrida de este viernes con toros de La Quinta que "hay mucha expectación" con esta ganadería que es "de encaste Santa Coloma". Estos toros "pueden salir suaves y muy buenos, de estilo mexicano, embistiendo despacito que son maravillosos o pueden sacar un mal genio notable". Son "parecidos a los victorinos al ser toros cárdenos" y "son toros con los que se obtienen triunfos muy muy valiosos".

De los actuantes ha dicho que Miguel Ángel Perera "el otro día estuvo muy sólido con una birria de toros. Si salen toros con más casta lógicamente estará mejor, claro. Que es lo que le hace falta". Sobre Emilio de Justo ha recordado que "está en un momento muy interesante" y que "es buen torero y está yendo hacia arriba". "Él todavía está recuperándose de las secuelas de la cogida que tuvo hace un año. Durante meses ha estado toreando con el cuello rígido y tomando medicinas. Eso no es bueno para la naturalidad que nos gusta. Está ya mejorando y lleva una buena temporada. En Sevilla ha estado muy bien", ha explicado.

Sobre el tercero en la terna, Ginés Marín, el cronista ha dicho que este torero nacido en Jerez de la Frontera, pero criado en Extremadura es "la eterna esperanza". Marín "es un joven torero que todo lo hace bien y tiene todas las cualidades". "¿Por qué no está en la primerísima fila?", se ha preguntado Amorós que no sabe "si es un problema de carácter".

El sábado se celebra "una efeméride" porque "se despide de Madrid Pablo Hermoso de Mendoza, que ha sido el número uno del rejoneo" "Supongo que será con muchísimo cariño y muchísimo éxito", ha advertido el cronista. El veterano caballista navarro lidiará toros de El Capea junto a Lea Vicens y su hijo, Guillermo Hermoso de Mendoza.

La traca final de este fin de semana será el domingo con la corrida de Miura, que regresan a Las Ventas después de varios años. Amorós ha dicho "son unos toros muy especiales con una personalidad en el tipo físico y en el comportamiento totalmente diferentes". Los lidian "especialistas" ya que "no los torean las figuras, antes sí". En la corrida de este domingo "viene Rafaelillo, un torero muy castigado por los toros, y dos jóvenes toreros hispanoamericanos: Juan de Castilla que es de Medellín y que es un torero muy valiente que ha estado bien en Madrid y Jesús Enrique Colombo, que es venezolano, y que es muy bullidor, muy vistoso"."¿Podrán hacer su toreo con los Miura? Miedo me da porque para torear miuras hay que saber mucho y tener experiencia", ha rematado.

