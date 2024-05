El público abarrotó la Monumental de Las Ventas el día de San Isidro pero quedó decepcionado por el juego de los toros de El Parralejo que no dieron opciones a Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Alejandro Fermín. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que sucedió.

El director de Es la Mañana ha contado que la estuvo viendo "por TeleMadrid" y ha dado algunos apuntes del festejo. Por su parte, Andrés Amorós ha destacado que "la corrida de ayer fue un desastre total porque los toros fueron una decepción absoluta". Ha dicho que el juego de los toros es algo que "no se puede prever" y que pese a la buena presentación "el problema es de dentro". "La ganadería de El Parralejo es de las mejores, sin duda, y en la Feria de Abril ha estado muy bien con un toro magnífico. ¿Qué ha pasado al venir a Madrid? No se sabe, es imprevisible. Ahora bien, ¡Qué curioso es que cuando vienen las primeras figuras empiezan a caerse los toros y a no tener casta! No quiero hacer demagogia, pero es así", ha destacado el cronista. Jiménez Losantos ha ratificado esa opinión diciendo: "Es así".

"Los toros salieron malos", ha continuado Amorós que ha recriminado dos cosas a los toreos que fueron "dos equivocaciones absolutas". Ha dicho que "Perera es muy buen torero, muy poderoso, pero en los dos toros sonó el aviso antes de ir a coger la espada. ¡No se puede ser tan pesado!". Ha explicado que "es una manía actual" y que "el sentido de la medida en cualquier espectáculo es fundamental". "Si el toro no sirve, peleas un poco con él, lo trasteas, lo lidias y, en su momento, a matar".

La otra cosa es que "los tres mataron fatal". Jiménez Losantos ha señalado que fue "horrible" y que "no se puede matar tan mal". El director de Es la Mañana ha contado que las estocadas fueron "todas caídas, atravesadas… una tras otra". "Perera, en el segundo se pone de rodillas, no es exactamente su estilo, pero lo necesitaba, y saca lo poco que tenía el toro. Si matas bien si no es una oreja es algo respetable, pero ¡qué dos sartenazos!", ha añadido. Amorós ha rematado diciendo que "Perera es un torero muy poderoso, muy dominador que necesita un toro fuerte".

Federico ha comentado también que "a Ureña se le tumbó" un toro y Amorós ha dicho que "eso es falta de casta". "Ureña con estos toros se queda en casi nada. Con toros que se caen no hay nada que hacer", ha continuado el cronista que ha dicho unas palabras sobre el tercer torero: "confirmó alternativa un torero llamado Alejandro Fermín y no demostró los méritos suficientes". "No estaba para confirmar la alternativa en Madrid", ha añadido el director de Es la Mañana.

Castella vuelve a Las Ventas

En el cartel de la tarde de este jueves 16 de mayo, Día de la Tauromaquia y el día en que en 1920 murió Joselito El Gallo, se lidian en Las Ventas toros de Victoriano del Río por Sebastian Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo. Andrés Amorós ha dicho que esta es "otra de las buenas ganaderías de Domecq". "Es de la sierra madrileña" y es "muy encastada que a veces sale bien y a veces no sale bien. En principio es de lo mejor que hay", ha añadido.

El cronista ha comentado que el triunfador de San Isidro 2023, Sebastian Castella "está mucho mejor desde que hay vuelto a los ruedos" y espera que esta tarde "esté bien". De Manzanares ha apuntado que "está regular". Que "es un buen torero, pero lleva una temporada con problemas de salud. Se nota en que está brusco y que grita mucho al toro, eso es mala señal". Sobre el tercero ha indicado que "Tomás Rufo es una de las mejores promesas dentro de los jóvenes. Este ha ha estado muy bien en Castelló y no muy bien en Sevilla. Ahora tiene que apretar".

Reaparición de Enrique Ponce en Nimes

Andrés Amorós también ha aprovechado para recordar que "mañana reaparece Enrique Ponce en Nimes". El regreso del veterano matador de toros valenciano "era lógico" para el cronista porque "no podía retirarse definitivamente como lo hizo". Vuelve pero no hará una temporada como tal sino "una temporada cerrada" en la que "América es una incógnita".

El que lo haya hecho en esta fecha es porque ya han pasado "las Fallas y la Feria de Abril" y aunque "podría torear en Madrid si quisiera, está al comienzo de la reaparición". En este sentido, Amorós ha dicho que Enrique Ponce "vendrá a Madrid a despedirse a la Feria de Otoño", pero "como viene a Madrid no puede ir a Sevilla" porque coinciden las fechas. "Yo creo que debería despedirse de Sevilla", ha dicho el cronista que ha remarcado que "definitivamente se va a despedir el 9 de octubre en Valencia". "Que reaparezca en Nimes es lógico también. Es un sitio verdaderamente extraordinario, un coliseo romano. Ha sido muy buen torero y le deseamos que esta vuelta sea acorde con lo que ha sido en toda su carrera", ha finalizado.

