En la jornada previa del día de San Isidro se lidió en Las Ventas una novillada de Montealto por los novilleros Diego Bastos, Nek Romero y Samuel Navalón. Esta primera novillada de San Isidro 2024 ha sido comentada por Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio.

Amorós ha dicho que "los novillos de Montealto salieron interesantes y, sobre todo, dos buenos" y que había en Las Ventas "tres chicos debutantes, que han toreado poco, entre 19 y 20 años". El primero de ellos, el sevillano Diego Bastos, "tiene un estilo fino, pero manda poco y eso en Madrid no es suficiente", ha asegurado el cronista. Del segundo, el valenciano Nek Romero, ha destacado su "entrega, valor y poca cosa más". Andrés Amorós ha dicho que "el que yo apostaba absolutamente, Samuel Navalón, nació en un pueblo de Valencia, pero se ha formado taurinamente en Albacete". "El resumen es muy claro: ve claro lo que hay que hacer y torea muy fácil. Yo no sé si se torcerá porque esto es muy complicado, pero en principio tiene todas las cualidades para ser torero. Mata mal, punto débil y se acelera y aturulla, pero tiene 19 años", ha explicado.

La corrida del día de San Isidro

El cronista ha señalado que "hoy es la corrida del día de San Isidro y empieza una serie de corridas de toros con figuras tres días seguidos". Ha recordado que "además de One Toro lo da en abierto TeleMadrid" y que "hoy se juegan los toros de El Parralejo", una ganadería que "triunfó absolutamente en la Feria de Sevilla". Ha contado que los toros de esta vacada "son Domecq, pero con casta y nobleza". "Una de las mejores ganaderías que hay hoy", ha apuntado.

En este festejo que se celebra en la Monumental de Las Ventas a las 19:00 horas "confirma alternativa Alejandro Fermín" un matador de toros "extremeño" es "una incógnita" para Andrés Amorós porque lo ha "visto muy poquito". "Como aquí tenía pocas oportunidades ha toreado sobre todo en Perú y hoy se juega darse a conocer para bien o para mal", ha destacado.

De los otros dos matadores de toros que alternan en la corrida de El Parralejo, Amorós ha dicho que son "dos figuras del toreo". El primero es Miguel Ángel Perera y ha comentado "el caso curioso" de este torero extremeño. Ha señalado que "el gran público no se acuerda de él como de Roca Rey o Morante y, sin embargo, es de los toreros en activo el que más veces ha abierto la Puerta Grande de Las Ventas". "Es un lidiador de verdad, pero tiene algo… No se vende", ha dicho Federico. El cronista ha añadido que Perera "es muy poderoso y no se sabe vender, pero es mejor torero que el tirón que tiene en la taquilla. Es diferente".

El tercero en discordia es Paco Ureña. Un matador de toros "muy querido en Madrid" que es "un buen torero clásico". Ha recordado que "tuvo una desgracia, perdió el ojo izquierdo en Albacete en 2018 y se ha sabido sobreponer a eso" y que "le perjudicó mucho la pandemia porque cuando estaba en el momento mejor tuvo que frenar y no está muy bien tratado por las empresas". "Pienso que torea clásico, que es valiente, creo que se apasiona un poco demasiado. Es un buen torero. Tenemos corrida de verdad importante", ha rematado Amorós antes de recitar un poema de Carlos Arniches.

