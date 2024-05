Tras el intenso primer fin de semana de San Isidro 2024 y la primera jornada de descanso vuelve el ciclo continuo de la feria con una novillada de Montealto para tres novilleros debutantes: Diego Bastos, Nek Romero y Samuel Navalón. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado qué se van a encontrar los aficionados que acudan a Las Ventas.

El director de Es la Mañana ha recordado que "los novillos son toros, sobre todo en Madrid" y Amorós que "a un buen aficionado le interesan las novilladas, al gran público sólo le interesa los matadores que salen en la televisión". Sobre la situación de las novilladas con picadores en España ha contado que "para venir a Madrid como novillero hay que venir preparado" y que "antes venían ya preparados y era casi el final de la carrera antes de tomar la alternativa. Ahora es el mundo al revés, muchas veces quieren empezar" en Madrid.

Los de hoy son "tres novilleros que los tres debutan en Madrid", ha dicho el cronista y Federico ha replicado que eso "demuestra también que hay pocas novilladas por ahí". Amorós ha explicado que "los novillos son de Montealto, una ganadería de la sierra de Madrid de origen Domecq especializada en novilladas que le conviene más económicamente al ganadero vender novillos que toros y que suelen salir buenos".

El primero de los actuantes es Diego Bastos. Amorós ha dicho de él que "es de Constantina, un pueblo de Sevilla, y tiene 21 años". Ha contado que "hace poco mató en su pueblo seis novillos" y ha avisado que que "hay que tener cuidado que hay dos novilleros llamados Bastos. Hay otro que es portugués que se llama Tomás Bastos". El segundo de ellos "tiene un nombre verdaderamente no muy taurino. Se llama Nek Romero, tiene 21 años y es de Algemesí", ha indicado Amorós. "Le he visto torear en Valencia y ahora hay mucha gente allí ilusionada con él. Lo están apoyando mucho. No le he visto una personalidad muy definida". "Tiene público, pero aún no tiene estilo", ha señalado Federico.

La apuesta de Andrés Amorós para la novillada de este martes es Samuel Navalón. Un novillero de la "escuela de Albacete, es decir de Dámaso González" cuya característica es "el temple". De Navalón ha contado que "ha ganado ya el Bolsín de Ciudad Rodrigo, el certamen de Vistalegre".

Día internacional de la tauromaquia en Barcelona

Andrés Amorós ha recordado que "los toros los prohibieron en Cataluña porque huelen a España y tenían razón, huelen a España. Lo que pasa que eso no es motivo para prohibirlo". El cronista ha contado que después "el Tribunal Constitucional anuló la prohibición porque se han arrugado unas competencias que no tienen". "Sin embargo, el empresario, el señor Balañá, no se atreve a dar corridas por temor a represalias. Un empresario que no se atreve a ejercer su profesión de empresario de una actividad absolutamente legal por miedo a represalias. ¿Qué clase de sociedad es esa?", ha dicho Amorós. Federico ha respondido rápidamente: "Cataluña".

La novedad es que a la Fundación Toro de Lidia, "que se mueve mucho con Victorino Martín", ha dicho Amorós, "se le ha ocurrido crear el Día de la Tauromaquia". Ha explicado que "hubo una consulta para el día que le convenía y decidieron algo que está bien que es el 16 de mayo que es la trágica muerte de Joselito el Gallo, la cumbre del toreo". "Lo que pasa es que este primer año se van a festejar el Día de la Tauromaquia a Barcelona y les dejan hacer la fiesta a la entrada de la plaza y en la plaza, pero sin toros. Día de la tauromaquia sin toros, verdaderamente Cataluña es un arcano que nos sorprende todos los días".

"¿Por qué no arriendan la plaza de Barcelona?", ha preguntado el director de Es la Mañana. "No se atreven", ha destacado Amorós. Cree Federico que podría intentarlo "Simón Casas, porque cree en la Fiesta". "Que se la dejen para que la lleven un año porque va ir gente", ha destacado.

