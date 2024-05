La Feria de San Isidro 2024 ya está a pleno rendimiento con un primer fin de semana en el que han pasado varias cosas importantes. Para Andrés Amorós este San Isidro "ha empezado tremendo de público y ambiente". El cronista lo ha analizado junto a Jiménez Losantos en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio.

El viernes 10, el día que comenzó la la Feria, se lidiaron "toros de Alcurrucén, de encaste Núñez, que salen manseando, pero luego varios de ellos van a más y tienen su interés". "García Pulido confirmó su alternativa dignamente y Diego Urdiales toreó clásico y bien y se quedó al borde del éxito", ha relatado Andrés Amorós. El cronista ha apuntado que "hay un momento que hay que cruzar la línea, jugársela y dar un paso adelante". Ese paso "lo das o no lo das" y ahí está el éxito que "en un torero veterano queda muy bien".

El caso de Morante

Uno de los atractivos del cartel inaugural de San Isidro 2024 era Morante de La Puebla. Sin embargo, las cosas no rodaron bien para el torero sevillano que no está en su mejor momento. Amorós ha dicho que "lo de Morante está muy claro". Ha contado que "estuvo cerca de que le echaran el toro al corral" y eso es un "síntoma" de lo que le está pasando. Lo "peor" que hizo fue entrar a matar "como Curro Romero en sus peores momentos. ¿Qué indica eso? Que no está bien de ánimo. Se le ve triste, puede dar un pase muy bonito y luego se venía abajo. Él debe reflexionar a ver cómo está".

Jiménez Losantos ha dicho que ahora mismo "está en la cumbre y tiene años por delante". Amorós ha añadido: "¿Qué le conviene? Algunos dicen que parar, y es lógico. Paras, descansas…". "Mira a Castella", ha apuntado Federico. El cronista ha destacado que "otros dicen que si paras cuando es una cosa psicológica y te encierras en ti mismo no sales. En cambio, toreando un día a lo mejor le sale un toro muy bueno, hace una faena estupenda y ya se anima. No se sabe". "De momento está en horas bajas claramente. Esperemos que salga de eso porque para la Fiesta es importante que Morante esté bien", ha explicado.

La tarde importante de Román con Fuente Ymbro

El siguiente festejo de San Isidro 2024 fue "un corridón de toros de Fuente Ymbro", según Andrés Amorós. El cronista ha resaltado que los toros eran "grandes, con pitones, encastados, bravos y con problemas". En este encierro estuvo "un mexicano, Leo Valadez, que es de los mexicanos que han triunfado últimamente en Madrid". Sin embargo, ha opinado que "no está acostumbrado a esos toros" porque "en un momento dado con un toro tremendo con el que estaba luchando al final de una serie le da una arrucina y el toro lo tiró por los aires". Además, "entró a matar recto y bien y se quedó con el brazo colgando porque le había sacado el hombro. Estos toros requieren una lidia muy especial". "Es verdad el toro mexicano es distinto y la lidia tiene que ser muy distinta", ha añadido Federico.

"El Fandi mató tres toros con oficio. Bien, pero no más. La gente no se entera que acaba de salir de una lesión grave. Le han operado. Pone banderillas, pero se le nota", ha dicho Amorós sobre la participación de este torero granadino en San Isidro, que tuvo que lidiar el sexto toro de Fuente Ymbro tras la cogida de Leo Valadez.

Sobre el valenciano Román, Amorós ha contado que "se la jugó de verdad con un torazo tremendo, cortó una oreja y estuvo rozando la Puerta Grande". El cronista se alegró de que Román haya recuperado el sitio con la espada. Ha contado que este torero "ha sido un chico con facilidad y esa simpatía que conecta con el público". "Lo que me alegró más es que sufrió una gravísima cornada entrando a matar y durante un tiempo le costaba mucho entrar a matar porque lo recordada. Ahora lo ha superado ya", ha explicado.

Otro gran Bastonito de Baltasar Ibán

El domingo se lidió un encierro de la ganadería madrileña de Baltasar Ibán por El Calita, Francisco de Manuel y Álvaro Alarcón. Andrés Amorós ha recordado que cada vez que los aficionados hablan de Baltasar Ibán sale a relucir el nombre de Bastonito "un toro famoso que le tocó a César Rincón" hace 30 años en 1994. Sobre ese toro ha contado "no es que fuera bravo, el histórico era fiero, se lo comía, y fue una lucha heroica, terrible". "La gente no recuerda que fue recibido con pitos y no lo querían por su peso", ha rememorado el cronista que ha asegurado que "sacó una casta tremenda". "Aquel Bastonito fue histórico y ayer la mayoría de los toros salieron regular", ha indicado.

"Había un mexicano, El Calita, que es el que torea más en México y no está acostumbrado a estos toros y Álvaro Alarcón puso voluntad", ha dicho sobre dos de los actuantes del pasado domingo. Al tercero, Francisco de Manuel, "resulta que le sale uno llamado Bastonito totalmente distinto a aquel Bastonito histórico porque éste pesaba casi 100 kg más y resulta un toro bravísimo, no fiero, que es distinto, bravo de verdad". Fue "un toro de premio, de vuelta al ruedo" para Amorós, que ha indicado que en estos casos normalmente "la gente se pone de parte del toro, claro". "Está muy claro que aquel Bastonito era ejemplo de fiereza y éste de bravura. Lo cual es una alegría porque para la ganadería de Baltasar Ibán, que es histórica, puede reflotarse. Han salido varios toros regular, mal, pero le ha salido uno magnífico".

