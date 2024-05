¡Ya está aquí San Isidro 2024! La principal feria taurina de la temporada da comienzo en la tarde de este viernes en la Monumental de Las Ventas y en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio se va a contar al detalle por Andrés Amorós. El cronista, hoy acompañado por Isabel González, ha analizado el primer cartel de esta feria.

"Ahora empieza San Isidro y varios políticos se apuntan", ha destacado Amorós sobre las reacciones a los ataques a la Fiesta por parte de algunos ministros de Pedro Sánchez como Ernest Urtasun y Óscar Puente. Esos políticos que posiblemente se dejen caer por el callejón y las barreras de Las Ventas son el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y algunos socialistas como Emiliano García-Page y Eneko Andueza. "Ahora todo el mundo es taurino", ha dicho con ironía Isabel González que piensa que "está bien que nos retratemos". "Se han desmarcado de Urtasun porque no da buena imagen esa radicalidad ignorante", ha añadido Amorós.

Un mes de toros

El cronista taurino ha explicado que la plaza de toros de Madrid "es la de mayor prestigio" aunque hay algunas por el mundo que tienen mayor capacidad como la de Ciudad de México o la venezolana de Valencia. Andrés Amorós ha dicho que "hoy empieza la Feria de San Isidro" que es "una serie continuada de corridas de toros desde el 10 de mayo hasta el domingo 9 de junio, prácticamente un mes". "El fútbol me encanta, pero yo no me imagino un mes seguido de partidos todos los días. Una buena decisión que tomaron fue el descanso los lunes y luego se prolonga dos domingos más", ha señalado.

"Para el que no pueda ir a Las Ventas la dan completa de pago en One Toro, también a través de Vodafone. Además de eso, TeleMadrid va a dar 16 festejos en abierto" sólo para la Comunidad de Madrid, ha explicado Andrés Amorós. En San Isidro 2024 "el que más torea es Talavante, porque es torero de Madrid, porque es figura y, también, porque lo apodera la empresa". Con tres corridas están "Morante, Castella, Ureña y Borja Jiménez, la gran revelación de este año"

Con dos corridas de toros están "casi todos los importantes: Roca Rey, Miguel Ángel Perera, Daniel Luque, Tomás Rufo, Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado", ha contado Amorós. El cronista ha lamentado que "no coinciden Roca Rey y Luque". En este sentido, Isabel González ha dicho que es "lo que hemos demandado" los aficionados". Además, ha añadido que el origen de la enemistad de Roca Rey con Luque se lo contó el propio astro peruano. Le dijo que el torero de Gerena "le había faltado a su gente". "Es una cuestión personal", ha añadido Amorós que cree que "si le tienes ganas, ale, a torear con él y mejor que él".

De las ganaderías están "casi todas las importantes que están en buen momento. Para el aficionado es importante que vuelven a Madrid Miura y Baltasar Iban y lidian las ganaderías más encastadas: Victorino Martín, Adolfo Martín, Escolar o La Quinta". "No cabe duda del enorme impacto turístico y económico que para Madrid supone" la Feria de San Isidro, ha explicado Andrés Amorós. Estos días "viene mucha gente de fuera de Madrid y de España" porque "es un enorme atractivo". "Como el mundial de fútbol es el gran acontecimiento taurino", ha añadido.

Sobre la rivalidad con la Maestranza y la Feria de Abril para saber cuál es la mejor ha dicho Amorós: "La cosa está muy clara, Sevilla es mejor desde el punto de vista de la estética. Es así el temperamento sevillano. Pero Madrid le gana por una cosa muy importante: la exigencia. En los toros Madrid gana por la exigencia en el ganado y en el público también. Sin duda es la feria más importante del mundo".

Morante, el gran atractivo del primer cartel

Este viernes 10 de mayo comienza la Feria de San Isidro 2024 con un cartel muy interesante. Ha recordado Amorós que "antes la feria empezaba con unas corridas con carteles regulares para ir calentando". Pero últimamente "empieza con un gran cartel, como debe ser". "Los toros son de Alcurrucén, que es una de las mejores ganaderías", ha dicho el cronista. De este encaste, Núñez, ha apuntado que los toros "a veces salen mansos". "Al comienzo suelen mansear de salida y luego mejoran", ha explicado.

La Feria "empieza con Morante, nada menos", ha destacado Andrés Amorós que cree que "Morante es, ahora mismo, el torero mejor desde el punto de vista del arte". También ha contado que el torero de La Puebla del Río "tiene un problema psicológico ¿cómo estará de estado de ánimo? No se sabe. Lo comprobaremos en la plaza. Es una persona un poco inestable de carácter".

"También torea hoy Diego Urdiales que es un torero veterano de La Rioja de estilo clásico que en Sevilla lo estiman mucho desde que Curro Romero dijo que le gustaba" y también "hoy confirma la alternativa un chico que se llama García Pulido, un torero toledano que quedó bien en Madrid de novillero". Sobre esto Amorós ha dicho que "a los grandes toreros no les gusta abrir cartel. Se supone que el público al comienzo está más frío y tarda en entrar, si hay una cogida le toca a él hacer la sustitución, para el presupuesto para el empresario este chico compensa un poco. Dar una oportunidad a un chico joven. Este año va a haber cinco confirmaciones de alternativa y siempre pasa casi todos los años que hay un tapado. Un joven que se destaca y sorprende a la gente".

