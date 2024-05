Iván Espinosa de los Monteros: "El PSOE ha dejado de existir, Pedro Sánchez lo ha destrozado"

Todo el mundo estaba pendiente del líder supremo. Incluso cuando ese líder supremo no estaba, como en los cinco días desaparecido, entre el miércoles del no-anuncio y la declaración oficial de no-dimisión del lunes, su presencia lo ocupaba todos. Y desde que habló, hemos vuelto al monotema: Pedro Sánchez, los que le aman y los que le odian, los que ven razones oscuras a su decisión y los que creen que hemos sobrepasado demasiadas líneas rojas.

A nosotros, sin embargo, nos interesan también los otros. Los actores secundarios del sanchismo. Todos esos miembros de la Ejecutiva del PSOE que soportaron una humillación como no se recuerda en la democracia española. Porque hablamos de decenas de personas que lo han dado todo por Sánchez, que han puesto su futuro profesional en sus manos, que dependen para (casi) todo del presidente. Y a los que éste trató con un desprecio inusitado. Dijo que se lo iba a pensar, se retiró... y los mantuvo en vilo durante cinco días. Así comenzaba su crónica del domingo pasado El País: "Nadie sabe nada, pero todos hablan sin parar entre ellos para intentar dilucidar qué hará Pedro Sánchez este lunes. ‘No hacemos otra cosa que especular sin información’, admite una persona de máxima confianza del presidente. ‘En algún momento tengo la sensación de que estamos leyendo las cartas del Tarot: todos tratamos de interpretar signos, pero no sabemos qué va a hacer’, ironiza otra persona muy cercana. Encerrado con su esposa y sus hijas durante cinco largos días en La Moncloa, Pedro Sánchez no ha querido compartir con nadie más el proceso de su decisión". Se ha publicado que a algunos afortunados les había enviado un emoticono como toda respuesta; a la mayoría, incluso a su círculo más cercano, los mantuvo en la más completa duda hasta que salió a hacer la declaración institucional, el lunes a las 11.00.

Todo parecía preparado para dejarles claro, por si alguno tenía alguna duda, que el único que importaba, mandaba, decidía... era él. Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos nos preguntamos qué explica la obediencia ciega y por qué es tan común en todos los regímenes políticos: de los generales que en Corea del Norte se levantan como un resorte del asiento y aplauden hasta que les hacen un gesto para que dejen de hacerlo, todos a la vez; a los miembros de los partidos occidentales, que aparecen ante los medios con el argumentario bien sujeto tras el brazo, no vaya a ser que alguno tenga una idea propia.

Para este análisis, Nuria Richart y Domingo Soriano no están solos. Les acompañan dos invitados de lujo:

Eduardo Fernández Luiña , doctor en Ciencia Política, profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid y director de Formación del Instituto Juan de Mariana

, doctor en Ciencia Política, profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid y director de Formación del Instituto Juan de Mariana Iván Espinosa de los Monteros, el que durante más de cuatro años fue protavoz parlamentario de VOX y, en la práctica, número dos del partido tras Santiago Abascal

Junto a ellos nos preguntaremos por las dinámicas que se generan dentro de los partidos. Y nos han dejado un puñado de titulares excelentes:

"Lo que prima en la política es la supervivencia. Y el culto al líder es la mejor forma para sobrevivir"

"El PSOE ha dejado de existir, Pedro Sánchez lo ha destrozado"

"Hemos ido creando un sistema que expulsa de la política a todos los que no dependen para todo del partido. Y los que quedan tienen que ser dependientes y obedientes, tragar con todo"

"La caída de Pedro Sánchez será muy dura. Llegará cuando empiecen a pensar que es más un lastre que un activo para ellos"

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo más famoso del punk de los 70, los Sex Pistols. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Anarchy in the UK"

"God save the Queen"

"Liar"

"Pretty vacant"