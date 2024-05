"La actualidad manda", ha dicho Andrés Amorós al inicio de Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio que comparte junto a su director, Jiménez Losantos. El cronista se refería a la noticia que saltaba a primera hora del viernes 3 de mayo y que es que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, va a eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. En este sentido, Andrés Amorós ha aprovechado para comentar "la intención de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia" antes de dar su opinión sobre lo sucedido en la corrida goyesca para conmemorar el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, que congregó a más de 18.000 personas en los tendidos de la Monumental de Las Ventas.

Amorós ha contado que el Premio Nacional de Tauromaquia "se creó en 2011 en la etapa de Rodríguez Zapatero, durante un gobierno socialista, y lleva a la práctica lo que dice la Ley que reconoce que la tauromaquia pertenece al patrimonio cultural inmaterial de España". "Eso es ley", ha apuntado el cronista que ha resaltado que "todas las autoridades españolas después de esa ley les gusten o no los toros están obligadas a respetar y fomentar la tauromaquia, el que no haga eso está incumpliendo una ley". Cree que "el paso siguiente" del Gobierno de Pedro Sánchez "será suprimir esa ley".

"Cuando quieran suprimir esa ley veremos a ver qué dice el PSOE de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana… a ver qué dicen los aficionados a los toros que son del PSOE", ha indicado Andrés Amorós que ha recordado que "Urtasun ya emprendió una acción en el Parlamento Europeo en 2016 para que se rechazara la decisión del Tribunal Constitucional que vino a suprimir la prohibición catalana porque mucha gente cree que los toros están prohibidos en Cataluña. No es así, podría haber mañana toros en Cataluña si el empresario quisiera".

El cronista ha señalado que el ministro de Cultura "nos ha llamado a los que nos gustan los toros torturadores y que es una actividad injusta, sádica y despreciable". Ha añadido que "las razones que dice es que no son una mayoría los españoles los que asisten a los toros. ¿Es que los que asisten al Teatro Real o a la ópera son la mayoría de los españoles? ¡Pero qué argumento tan burdo, torpe y falaz! En todo caso, cabría perfectamente defender el derecho a las minorías culturales, pero es que no es verdad". "No es que yo defienda los toros, defiendo la libertad de poder ir a los toros si quiero", ha finalizado Amorós que ha aportado que "ahora, gracias a Urtasun, está yendo más gente a los toros".

La corrida goyesca del 2 de mayo

Amorós ha dicho que en la corrida goyesca del 2 de mayo hubo "un cartel no de primeras figuras, sino de toreros relativamente modestos" que reunieron a "más de 18.000 personas, que es mucha gente. Más de los que acudieron a Ferraz a defender a Pedro Sánchez". "Los toros de El Montecillo eran muy serios, tremendos, grandes, con muchos cuernos, muchos kilos y mucha mansedumbre. Me gustan mucho los mansos encastados, pero estos eran mansos descastados. No servían para una faena lucida ni casi para una lidia a penas. Los tres toreros estuvieron muy dignos", ha explicado el cronista.

El primero de esos toreros fue Fernando Robleño, "que es el que dirige la escuela de tauromaquia y está en activo". Es un matador de toros que "lleva más de 50 corridas en Madrid toreadas, la mayoría victorinos, y es un torero que domina la lidia clásica. Estuvo muy bien, igual que los otros dos. Con un fallo: las espadas". El siguiente era "Javier Cortés, que es este torero respetabilísimo que le gustaba mucho a Antoñete y que, además, tuvo una cornada gravísima: le destrozó el globo ocular derecho. Estuvo con un valor excesivo".

Sobre la forma de torear actual Federico ha aportado que "no se pueden dar ni estatuarios para empezar, cuando no dominas al toro ni manoletinas cuando no viene a cuento". "Si sale un toro complicado, malo, con la cabeza por las nubes hay que hacer lo que hizo Robleño, bajarle la mano", ha señalado Amorós.

"Espada estuvo muy valiente, con algunos fallos técnicos" pero, en definitiva, hubo tres toreros muy valientes, técnicos, muy respetables", ha dicho el cronista. La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana que es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla, Mercaoficina y Carnicerías Lalo.