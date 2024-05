La Comunidad de Madrid está de fiesta y para ello en la Monumental de Las Ventas se ha programado una miniferia taurina que es el preludio de la Feria de San Isidro 2024 que comienza el viernes 10 de mayo. En Al Alimón, la sección de toros de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la novillada la tarde de ayer y el origen de las corridas goyescas.

En la tarde del miércoles 1 de mayo, el novillero Alejandro Chicharro abrió la Puerta Grande de Las Ventas en un festejo con novillos de distintas ganaderías madrileñas que lidió junto a Juan Herrero, que se presentaba en Madrid, y Jesús Moreno que fue gravemente herido en el recibo a portagayola al primer novillo. La novillada se quedó en un mano a mano entre ambos espadas.

Jiménez Losantos ha apuntado "sangre y arena, sangre y oro, triunfo y dolor" y Amorós ha contado cómo fue la terrible cornada que se llevó Jesús Moreno: "se puso a portagayola, que es una suerte muy arriesgada, pero muchas veces la cornada es en el pecho, por la parte alta o la cabeza, pero aquí lo tiró al suelo lo corneó". "Que es lo que hacen los toros", ha añadido Federico a lo que el cronista ha respondido que estos animales "son feroces y salvajes, no como dicen los antitaurinos".

El origen de las corridas goyescas

El segundo festejo de la Feria de la Comunidad de Madrid es la tradicional corrida goyesca del 2 de mayo. Amorós ha reconocido que este tipo de corridas no es lo que más ama y ha contado que "la primera se celebró en Zaragoza en el año 27 porque se iba a conmemorar el centenario de Francisco de Goya". "Hubo un cortejo con 100.000 personas con las señoras con mantillas y al final un baile en la Lonja", ha añadido el cronista que ha rematado la explicación diciendo que "luego se hicieron las corridas goyescas en los años 50 en Ronda con Antonio Ordóñez. No me gustan mucho porque se convierte en una especie de guardarropía de teatro, ahora bien, tiene sentido que se haga en Madrid en el 2 de mayo".

El cronista, además, ha desmentido una de las falacias que últimamente más se están repitiendo sobre Francisco de Goya. Amorós ha dicho que "entre las locuras del mundo actual hay una de ellas que es pintoresca: hay gente a la que le ha dado por decir que Goya era antitaurino, es como si tú (le ha indicado a Jiménez Losantos) dices que odias la radio". Ha recordado que el pintor aragonés estuvo "toda la vida dedicándose a grabar y dibujar toros".

"Hay que leer y no ser analfabeto funcional. Si leyeran un poco sabrían que hay un epistolario de Goya a su amigo Zapater en el que le dice que venga a Madrid a ver toros y cuando Goya está en el exilio en Burdeos muy mayor hay una carta a Leandro Fernández de Moratín en el que dice que él ha toreado de joven y que firmaba las cartas como don Francisco el de los toros", ha explicado Amorós.

Sobre el festejo que se celebra esta tarde en Las Ventas y que se podrá ver en televisión por OneToro y TeleMadrid ha dicho que "es bastante lógico celebrar el 2 de mayo en Madrid con una corrida goyesca". Ha apuntado también una de las tradiciones de este día que es que "dejan a la gente bajar al ruedo antes de que comience la corrida como se hacía antes".

"Hoy hay tres toreros madrileños y la ganadería es de El Montecillo", ha indicado Andrés Amorós. De los tres lidiadores ha señalado que "no son primerísimas figuras, pero sí queridos por el público de Madrid". "A Fernando Robleño, un torero veterano, le acaban de dar en el Casino de Madrid un premio a la mejor faena de toda la temporada pasada en Madrid. Hizo una faena extraordinaria, pero no la mató como tantas veces le pasa. Que es el problema que tiene, quizá porque es bajito, sin embargo es un excelente torero clásico", ha contado.

Amorós también ha dicho que "luego torea Javier Cortés, que tuvo una gravísima cornada y lo ha superado. La gente lo mira con mucha simpatía y era uno de los favoritos de Antoñete, que de esto sabía". Del tercero, Francisco José Espada, ha apuntado que "es valiente, pero más irregular".

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana que es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla, Mercaoficina y Carnicerías Lalo.