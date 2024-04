En este episodio del podcast de historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica, abordamos uno de esos momentos olvidados de la historia de España, la Guerra de Ifni y el origen de la vinculación de España con ese inhóspito y pequeño territorio del noroeste de África.

Se trata de una curiosa historia que se remonta al reinado de los Reyes Católicos, con el levantamiento de una pequeña fortificación llamada Santa Cruz de Mar Pequeña, pasa por la indiferencia durante siglos, por un circunstancial cambio de ubicación, por ser la última provincia anexionada por España, durante el mandato de Lerroux en la Segunda República, y llega a Franco con una guerra a la que se quiere dar poca publicidad.

La violencia y el asesinato indiscriminado de los milicianos del Frente Popular de Madrid en el verano del 36 también está vinculada con el Ifni. Como le pasó al abanderado de la Segunda República, subido al techo de un taxi aquel 14 de abril de 1931 en la Puerta del Sol, que fue asesinado luego por las hordas del Frente Popular, en el podcast se relata una tragedia similar, la del militar español, nacido en Cuba, Oswaldo Capaz Montes. Es quien está al frente de la campaña de ocupación ordenada por Lerroux en abril de 1934 y planta la bandera tricolor en el Ifni sin disparar un solo tiro. Escribe al gobierno,

Dos años más tarde, mientras se encuentra en Madrid de baja por enfermedad, es encarcelado y torturado en una checa por milicianos socialistas y fusilado en agosto de 1936 en la matanza de la cárcel Modelo.

El genial Manuel Chavez Nogales fue cronista de la hazaña nada bélica de Capaz y así contaba, sobre el terreno, cómo eran las mujeres de Tiliuin:

Las órdenes del coronel Capaz habían sido terminantes: "No quiero —había dicho al salir las columnas— que se moleste a una sola mora; estas mujeres son tan españolas como las nuestras y han de ser respetadas a todo trance". Esperemos que las moras hayan comprendido que esto de la castidad "estar cosa de governo" para que no padezca el crédito de esforzados que en las lides de amor han merecido siempre nuestros soldados.Yo lamento de veras no tener el menor pretexto para prolongar el mito erótico de los conquistadores, pero, la verdad, la pura verdad, es que allí en Ifni no se ha preocupado de las bellas mujeres ni las ha perseguido nadie más que nuestro fotógrafo, que andaba por las calles de Tiliuin máquina en ristre, ganándose los improperios y las maldiciones de todas las viejas arpías del poblado, que no son pocas.

En África, y sobre todo en lo que se refiere al amor y a las mujeres, es donde mayor desproporción existe entre la realidad y la fantasía.Todo es mentira; desde la belleza de las hembras hasta los celos de los varones; he descubierto que por no ser nada, ni siquiera son polígamos.